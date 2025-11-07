No São Paulo, Ferreirinha quebra marcas e supera desempenho do primeiro ano

Ferreirinha balançou as redes contra o Flamengo e encerrou um jejum que estava sendo mantido desde julho. Com o segundo gol no empate do São Paulo por 2 a 2, Ferreirinha já tinha chamado atenção contra o Vasco, na vitória por 2 a 0. Perto do fim desta temporada, os números do jogador já ultrapassam a sua primeira temporada pelo Tricolor.

Em 2024, em 49 jogos, marcou oito gols e deu três assistências. Agora, com menos jogos (43), são oito gols e quatro assistências. No Brasileirão, as estatísticas também chamam atenção. Ferreirinha é o vice-artilheiro do São Paulo com 5 gols.

De acordo com o Sofascore, ele é o segundo em participações em gols, além de ser o primeiro em dribles certos por jogo (51%) e segundo em grandes chances criadas por jogo (6). O jogador exaltou este momento pelo clube.

- Fico muito feliz de voltar a ser decisivo e ajudar o São Paulo. Todo esse período, mesmo no banco, procurei manter meu trabalho em alto nível para ter minhas chances. Elas estão aparecendo e eu estou conseguindo corresponder. Temos jogos decisivos nesta reta final e vamos nos doar 100% para atingir nossas metas - ressaltou Ferreirinha.

Ferreirinha cresce em reta final da temporada (Foto: Carlos Torres/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Ferreirinha teve função diferente contra o Flamengo

Contra o Flamengo, Ferreirinha foi escalado em uma função diferente. Mais como um ala pelo lado esquerdo, assumiu o lugar que costuma pertencer ao lateral-esquerdo Enzo Díaz, que cumpriu suspensão neste confronto.

Ferreirinha não marcava desde o dia 31 de julho, quando balançou as redes contra o Athletico-PR, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Agora, são oito gols na temporada.

Em números, o desempenho de Ferreirinha contra o Flamengo também chama atenção. De acordo com o Sofascore, acertou a maioria dos passes (74%), além das duas finalizações.