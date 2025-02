O São Paulo recebe o Mirassol na noite desta quarta-feira (5), às 19h30, no Estádio do Morumbis, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O time de Luis Zubeldía vem de uma derrota para o Santos, a primeira neste Estadual. Desfalque no clássico, o zagueiro Alan Franco segue fora e está no banco de reservas.

continua após a publicidade

➡️ Wendell é anunciado e veste a nova camisa do São Paulo; veja vídeo

Com dez pontos, o Tricolor lidera o Grupo C e acumula três vitórias, um empate e a derrota, enquanto o Mirassol é o vice-líder no Grupo A com 15 pontos, sendo cinco vitórias e apenas uma derrota. O Leão chega embalado por cinco triunfos seguidos na competição.

Ofensivamente, o treinador argentino utilizou o quarteto ofensivo formado por Oscar, Luciano, Lucas Moura e Calleri. Portanto, vai a campo com: Rafael, Igor Vinicius, Arboleda, Sabino e Enzo Diaz; Pablo Maia e Alisson; Lucas, Luciano e Oscar; Calleri.

continua após a publicidade

➡️ Conheça o novo avião do São Paulo e saiba a data de estreia do modelo

Como vem o Mirassol?

O técnico Eduardo Barroca escalou uma equipe alternativa contra o Velo Clube na última rodada. Agora, seus principais jogadores voltam a campo para encarar o Tricolor. O zagueiro Luiz Otávio e o volante Roni seguem no departamento médico do clube estão fora do duelo na capital paulista.