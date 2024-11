A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas e horários dos três últimos jogos do São Paulo no Brasileirão 2024. O Tricolor ai da tem três jogos nesta reta final de competição e disputa dois jogos fora de casa e um dentro do MorumBis. O campeonato se encerra no dia 8 de janeiro, domingo, com todos os jogos da rodada iniciando às 16h.

Nas rodadas finais, o Tricolor tem pela frente a dupla gaúcha Grêmio e Juventude. O time tricolor é o adversário no domingo (1), em Porto Alegre, às 16h. O adversário é o 15º colocado com 40 pontos, mas joga na noite desta quarta-feira (27) contra o Cruzeiro e, caso vença, pode pular para a 12ª posição.

São Paulo faz dois jogos fora de casa e um no MorumBis. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O Juventude deu um salto após vencer o Fluminense e é o 13º colocado com 42 pontos. Esse é o único jogo em casa do São Paulo nesta reta final de Brasileirão. A bola rola no dia 4 de dezembro, às 20h no MorumBis. A partida marca a despedida neste ano entre torcida e clube, parceria que rendeu bons frutos e deu ao Tricolor um bom aproveitamento como mandante.

O campeonato se encerra no Rio de Janeiro. Diante do Botafogo, o São Paulo disputa a 38ª rodada e pode estar envolvido em um jogo decisivo. A depender da caminhada do alvinegro carioca, o jogo no Nilton Santos pode valer a taça de campeão para a equipe, que disputa ponto a ponto com o Palmeiras e outros clubes que correm mais por fora, como Fortaleza e Internacional.

