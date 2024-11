Após o São Paulo confirmar vaga na pré-Libertadores da próxima temporada, o técnico Luis Zubeldía seguirá no comando do São Paulo em 2025. A permanência do treinador foi confirmada pelo diretor de futebol do Tricolor, Carlos Belmonte, durante entrevista à CNN Esportes. O gestor confirmou a impressão que já havia sido deixada tanto pelo treinador em suas coletivas quanto pela diretoria, que não deu indícios de querer interromper o trabalho do argentino.

- O treinador vai estar com a gente na próxima temporada. A gente já vem falando isso, mas efetivamente é a primeira vez que a gente está verbalizando que ele vai ficar - afirmou Belmonte na entrevista.

Luis Zubeldia segue como técnico do São Paulo em 2025. (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Mesmo em uma temporada que termina sem títulos, o trabalho de Zubeldía é visto com bons olhos pela diretoria são-paulina, que se diz satisfeita com o saldo final da temporada e com a posição conquistada no Brasileirão - o time está na 6ª posição na tabela. Belmonte, porém, reconheceu que para o próximo ano as expectativas são maiores que em sua temporada de estreia.

- Na nossa avaliação, o Zubeldía fez um trabalho muito bom. Um trabalho correto, levando onde a gente esperava que o time estivesse, principalmente no Campeonato Brasileiro. A gente está satisfeito com a posição que o Zubeldía nos colocou, a gente quer mais, mas está satisfeito com a posição, então o Zubeldía continua - explicou.

O fator das eliminações nas copas, tanto a nacional quando a Libertadores, não foram esquecidas por Belmonte, mas o contexto de mata-mata parece ter sido o suficiente para garantir a permanência do treinador. Na Copa do Brasil, o Tricolor caiu para o Atlético-MG com o placar agregado de 1 a 0, enquanto na Libertadores saiu para o Botafogo nos pênaltis.

- Copa é Copa, você pode ganhar, pode perder, o Campeonato Brasileiro não. O Brasileirão você tem a expectativa do que você preparou. Ali você vai ver se o trabalho deu resultado ou não - completou o diretor do clube.

Carlos Belmonte, diretor do São Paulo, garantiu a permanência de Luis Zubeldía em 2025. (Foto: Divulgação)

O próprio Zubeldía já projeta um ano de mais força nas competições no formato de copa. Na coletiva após o empate com o Galo, pelo Brasileirão, Zubeldía falou que tem conversas internas com a diretoria para reforçar o elenco porque acredita em um desempenho de alto nível do São Paulo nas competições.

- Com esse ponto [contra o Atlético-MG] já nos garantimos na pré-Libertadores, é bom para o clube. Quero que o São Paulo jogue muitas copas internacionais, como a Libertadores. Pode ser o ano do São Paulo na Libertadores em 2025 – disse na coletiva.