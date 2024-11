São Paulo: Zubeldía vive dilema para escalar ataque contra o Grêmio

Após empatar por 2 a 2 com o Atlético-MG, no último sábado, o São Paulo voltou aos treinos nesta terça-feira, 26, visando o jogo contra o Grêmio. Para a partida do próximo domingo, o técnico Luis Zubeldía deve contar com o retorno de Jonathan Calleri. Assim, o treinador tem um dilema para escalar o ataque do Tricolor para o jogo da próxima rodada.

Calleri, recuperado de dores na coxa esquerda, ficou duas partidas fora - Red Bull Bragantino e Atlético-MG. O camisa 9 está em fase final de transição e deve estar à disposição para viajar com o elenco para o jogo contra o Grêmio.

Assim, Zubeldía vai precisar escolher entre o centroavante argentino e André Silva para comandar o ataque do Tricolor diante do Grêmio.

Apesar de não ser o artilheiro do São Paulo no ano, Calleri deixou uma ótima impressão durante a temporada. Participou de 21 gols do time no ano, com 14 gols marcados e sete assistências. Com 17 gols, Luciano é o jogador do São Paulo que mais balançou as redes adversárias neste ano.

Calleri lamenta chance perdida contra o Botafogo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Outro fator que pesa contra a titularidade de Calleri é o desempenho recente do camisa 9 tricolor. O último gol marcado por Calleri foi no dia 25 de setembro, diante do Botafogo, pela Libertadores. Além disso, Calleri distribuiu assistências para Luciano, contra o Cruzeiro, e Liziero, contra o Criciúma no mesmo período.

Por outro lado, Calleri ganhou a concorrência de André Silva. O camisa 17 marcou o gol da vitória sobre o Athletico-PR e anotou o gol de empate diante do Atlético-MG. Ao todo, em 2024, André Silva marcou oito gols e deu três assistências.

— Os dois [André e Calleri] são muito importantes e estou contente pelos dois. Quando precisei do André, ele jogou bem. Trabalha muito bem. Não é fácil ser reserva de um jogador tão importante para o clube como o Jonathan [Calleri]. Eu falei com ele sobre isso, que ele tem bons resultados porque ele treina bem, está sempre positivo, e isso premia o jogador — afirmou Zubeldía.

Com 59 pontos em 35 jogos, o São Paulo precisa ultrapassar o Fortaleza, hoje o 4º colocado, com 65 pontos para garantir vaga na fase de grupos da próxima edição da Libertadores. O feito pode ser alcançado também se o Botafogo conseguir ser campeão da Libertadores, dando mais uma vaga para os times do Brasil na fase de grupos da próxima competição continental.