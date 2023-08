Quanto a uma possível escalação, algo já é certo: duas grandes novidades. Arboleda, poupado no último jogo por conta de desgaste, deve estar de volta. Mas o grande destaque vai para o retorno de Gabriel Neves. Por conta de uma fratura na costela, sofrida na decisão contra o Palmeiras na Copa do Brasil, novamente treinou normalmente com o elenco e deve voltar a ser relacionado.