Ferreirinha e Luan preocupam? Entenda a situação dos jogadores do São Paulo

O São Paulo deixou o clássico contra o Santos com duas preocupações. No duelo deste sábado (21), na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, Ferreirinha saiu de maca no segundo tempo, enquanto Luan também foi ao banco com dores. A partida terminou em derrota por 1 a 0.

Ferreirinha sofreu um choque com Brazão. Recebeu atendimento ainda no gramado, não conseguiu continuar e deixou o campo de maca. Após a partida, foi avaliado e, ao que tudo indica, tratou-se de cãibras.

Na coletiva de imprensa, Hernán Crespo demonstrou confiança em contar com Ferreirinha para a decisão da Libertadores, na quinta-feira (25), contra a LDU. O São Paulo precisa reverter a derrota por 2 a 0 sofrida em Quito, no jogo de ida.

- Não tem problema. Não deu nada - disse sobre Ferreirinha.

Luan também virou preocupação

Luan também virou preocupação após o clássico contra o Santos. Deixou o gramado com dores na virilha. O caso chama mais atenção. Até o momento, a informação é de quadro de dor no adutor.

Luan deixou o jogo com um quadro de dores no adutor (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)

O São Paulo volta a se apresentar nesta segunda-feira, dia 22 de setembro, a partir das 10h (de Brasília). Os dois jogadores devem passar por maiores avaliações na reapresentação. O Tricolor terá mais três dias de treinamento, totalmente focado na decisão de quinta-feira (25) que acontece contra a LDU, pela volta das quartas de final da competição.