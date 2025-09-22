menu hamburguer
São Paulo

São Paulo: Oscar treina normalmente no início da semana decisiva de Libertadores

Tricolor está pensando em jogo contra a LDU

Existe expectativa para ter Oscar contra a LDU (Foto: Fellipe Lucena / São Paulo FC)
imagem cameraExiste expectativa para ter Oscar contra a LDU (Foto: Fellipe Lucena / São Paulo FC)
Izabella Giannola
Setorista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 22/09/2025
13:56
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo inicia uma semana decisiva, focado nas quartas de final da Copa Libertadores, nesta segunda-feira (22). De olho na LDU, em jogo na quinta-feira (25), o Tricolor vive a expectativa por Oscar.

Novamente, Oscar participou de todo o treinamento com os companheiros e ainda fez complemento físico. O jogador está recuperado de fraturas em três vértebras lombares e, desde sexta-feira (19), trabalha sem restrições.

Ainda não há definição sobre a presença de Oscar na decisão contra a LDU, mas o cenário é otimista. Contra o Santos, não foi relacionado, mesmo tendo treinado normalmente no dia anterior. Se melhorar, pode pintar no banco de reservas.

Lucas Moura também evoluiu. O jogador trabalhou com a preparação física e deu sequência à recuperação após artroscopia.

(Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)
(Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Treino do São Paulo

O São Paulo voltou a treinar após o clássico contra o Santos, disputado na Vila Belmiro, e se apresentou às 10h (de Brasília).

Os jogadores com mais minutos em campo cumpriram um cronograma regenerativo, com circuito de mobilidade, força e pliometria. Essa etapa ocorreu na parte interna do SuperCT.

Os demais foram ao gramado e, sob chuva forte, iniciaram o dia com exercícios físicos. Na sequência, Hernán Crespo e seus auxiliares conduziram trabalho de fundamentos, cruzamentos e finalizações, seguido de jogo em espaço reduzido.

O jogo contra a LDU acontece na quinta-feira (25), às 19h (de Brasília), no estádio do Morumbis. Em Quito, no Equador, o Tricolor foi derrotado por 2 a 0. Agora, precisa reverter o resultado. Internamente, a Libertadores é vista como grande prioridade do ano.

