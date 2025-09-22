Young chama atenção pelo São Paulo e reforça confiança de Crespo após clássico

Na derrota do São Paulo para o Santos, no domingo (21), um dos destaques foi o goleiro Young. Para poupar jogadores e energia visando a decisão contra a LDU na quinta-feira (25), Hernán Crespo escalou uma formação alternativa, que incluiu a presença de Young no gol.

Segundo dados do Sofascore, os números de Young chamam atenção: em 90 minutos, fez três defesas, todas em finalizações de dentro da área, e somou 1,04 gol evitado. Não precisou dar socos nem afastou bolas aéreas. Registrou um corte e não foi driblado.

Com a bola, teve 29 ações e acertou 13 de 20 passes (65%). Tentou 10 lançamentos longos, com três acertos. Venceu o único duelo no chão em que participou e completou um drible. Não cometeu nem sofreu faltas.

O Santos marcou o gol da vitória com Guilherme, em lance sem participação decisiva de Young.

Durante a partida, o goleiro mostrou personalidade, em contraste com o jogo contra o Sport, o primeiro dele no ano, marcado por uma falha no empate por 2 a 2.

Nos minutos finais, por orientação da comissão técnica, Young foi à área do Santos. A atitude também chamou atenção. Em coletiva, Hernán Crespo demonstrou confiança na evolução do jogador ao ser questionado sobre a mudança de postura entre as partidas.

- Young merece. Ele treina muito bem. Dei uma oportunidade para ele voltar a jogar, talvez no futuro possa jogar outra vez. Coloquei porque merecia. Perdemos, mas a atuação dele foi boa - disse o treinador.

Young foi titular contra o Santos (Foto: Jota Erre/AGIF)

Young surge como alternativa para posição

Rafael é titular absoluto e tem a confiança do São Paulo. Young surge como primeiro reserva, função que era de Jandrei. Com o calendário e a possível classificação à próxima fase da Libertadores, a estratégia tende a ser repetida com mais frequência.