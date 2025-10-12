São Paulo x Deportivo Cali feminino: onde assistir e escalações
Equipes entram em campo neste domingo (12)
O São Paulo enfrenta o Deportivo Cali neste domingo (12), às 20h (horário de Brasília), pelas quartas de final da Libertadores Feminina. A bola rola no Estádio Florencio Sola, em Banfield, e conta com transmissão do SporTV (TV fechada), XSports (TV aberta) Goat (YouTube), da CazéTV (YouTube), NSports (Youtube e TV fechada) e PlutoTV (streaming).
Quem avançar de fase terá pela frente o vencedor do duelo entre Colo-Colo, do Chile, e Libertad, do Paraguai. A partida também ocorre neste domingo, às 16h.
Como chega o São Paulo
O São Paulo encerrou a fase de grupos da Libertadores Feminina 2025 na segunda colocação do Grupo C, com seis pontos conquistados. A equipe somou duas vitórias e uma derrota em três jogos, com três gols marcados e apenas um sofrido.
Como chega o Deportivo Cali
O Deportivo Cali terminou a fase de grupos da Libertadores Feminina 2025 na liderança do Grupo D, com sete pontos. A equipe somou duas vitórias e um empate, com quatro gols marcados e um sofrido. Na estreia, empatou em 1 a 1 com o Libertad, depois venceu o Nacional-URU por 1 a 0 e encerrou a primeira fase com vitória por 2 a 0 sobre a Universidad de Chile.
Tudo sobre São Paulo x Deportivo Cali
FICHA TÉCNICA - SÃO PAULO X DEPORTIVO CALI
- Libertadores Feminina - quartas de final
- Data: domingo, 12 de outubro de 2025
- Horário: 20h
- Local: Estádio Florencio Sola, em Banfield
- Onde assistir: SporTV (TV fechada), XSports (TV aberta) Goat (YouTube), da CazéTV (YouTube), NSports (Youtube e TV fechada) e PlutoTV (streaming)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
SÃO PAULO: Carlinha, Bia Menezes, Carol Gil, Kaká, Bruna Calderan, Camilinha, Karla Alves, Crivelari (Serrana), Isa, Aline Milene e Millene. Técnico: Thiago Viana.
DEPORTIVO CALI: Luisa Agudelo, Jessica Bermeo, Stefanía Perlaza, Kelly Caicedo, Angie Salazar, Loren Sanchéz, Paula Medina, Paola García, Melanin Aponzá, Kelly Ibarguen e María Marquinez. Técnico: Jhon Alber Ortíz.
