O setor ofensivo do São Paulo, responsável por colocar a bola na rede, marcou 67 gols ao longo do ano. Os números evidenciam os altos e baixos da temporada até aqui. Eliminada da Libertadores e da Copa do Brasil, a equipe tenta colocar a casa em ordem para se recuperar no Campeonato Brasileiro e retomar o caminho das vitórias.

Nesse contexto, o LANCE! preparou um levantamento com os jogadores que mais participaram dos gols do São Paulo no ano. Liderando a lista está Luciano, com 19 participações, sendo 13 gols e seis assistências em 47 jogos. André Silva vem logo em seguida, com 18 contribuições, com 14 gols e quatro assistências em 43 partidas, mostrando a força ofensiva do ataque tricolor.

Entre os outros destaques aparecem Ferreira, com nove participações, sendo sete gols e duas assistências em 39 jogos; Enzo Díaz, que registrou oito participações, com um gol e sete assistências em 48 partidas; e Oscar, com sete participações, com dois gols e cinco assistências em 21 jogos.

Números detalhados

Luciano

Em 2025, Luciano participou de 47 jogos, sendo titular em 32 deles. Marcou 13 gols e deu seis assistências, participando de um gol a cada 154 minutos. Finalizou 2,2 vezes por jogo, sendo 0,8 no gol, e precisou de 8 finalizações para marcar. Sua conversão em grandes chances foi de 41%, criou nove grandes oportunidades e deu 1,0 passe decisivo por partida. Nos duelos, teve 50% de eficiência, sofreu 1,4 falta por jogo e recebeu nota 7,07 pelo Sofascore.

Luciano é o líder em participações em gols do São Paulo em 2025 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

André Silva

André Silva atuou em 43 partidas, sendo titular em 28. Marcou 14 gols e distribuiu quatro assistências, participando de um gol a cada 140 minutos. Finalizou 1,7 vez por jogo, com 0,6 no gol, e precisou de 5,3 finalizações para marcar. Converteu 45% das grandes chances, criou seis grandes oportunidades e registrou 0,6 passes decisivos por partida. Sua eficiência nos duelos foi de 41%, sofreu 0,8 falta por jogo e obteve nota 6,96 no Sofascore.

Ferreira

Ferreira esteve em campo em 39 jogos, sendo titular em 25, marcando sete gols e dando duas assistências. Participou de um gol a cada 231 minutos e finalizou 1,4 vez por jogo, com 0,6 no gol, precisando de oito finalizações para marcar. Criou nove grandes chances, deu 1,1 passe decisivo por partida, converteu 33% das grandes oportunidades e acertou 2,2 dribles por jogo com 54% de eficiência. Sofreu 1,5 falta por jogo e recebeu nota 7,04 do Sofascore.

Ferreirinha marcou sete gols na temporada (Foto: Jota Erre/AGIF)

Enzo Díaz

Enzo Díaz participou de 48 jogos, sendo titular em 37, marcou um gol e deu sete assistências. Distribuiu 55 passes decisivos (1,2 por jogo), criou 10 grandes chances e finalizou 27 vezes, quatro no gol. Acertou 1,1 cruzamento por partida, teve 33% de acerto em passes longos, ganhou 5,5 duelos por jogo com 51% de eficiência, recuperou 3,6 bolas e realizou 2,9 desarmes por jogo. Cometeu 95 faltas (2,0 por jogo), recebeu 10 cartões amarelos e nota 6,97 no Sofascore.

Oscar

Oscar atuou em 21 partidas, sendo titular em 18. Marcou dois gols e deu cinco assistências, participando de um gol a cada 212 minutos. Criou oito grandes chances, deu 1,9 passe decisivo por jogo e finalizou 18 vezes, quatro no gol. Teve 88% de acerto nos passes, acertou 0,5 dribles por jogo e teve 48% de eficiência nos duelos. Sofreu 1,1 falta por partida e recebeu nota 7,32 do Sofascore.

Levantamento revela quem mais participou dos gols do São Paulo em 2025 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O ataque do São Paulo em 2025

O ataque do São Paulo em 2025 apresenta números que ajudam a explicar o desempenho irregular da equipe. Em 55 jogos na temporada, o time marcou 67 gols, com média de 1,2 por partida. O volume ofensivo é considerável, com 12,5 finalizações por jogo, mas apenas 3,9 delas foram no alvo, o que evidencia certa dificuldade em converter as oportunidades criadas.

Foram registradas 122 grandes chances, com média de 2,2 por jogo e aproveitamento de 38%. Outro dado que chama atenção é o número de toques necessários para balançar as redes: 528. O índice mostra um ataque que produz, mas ainda carece de maior eficiência na conclusão das jogadas.

Entre os principais ataques do país, o Flamengo lidera com 108 gols em 60 jogos, seguido de perto pelo Bahia, que marcou 106 vezes em 68 partidas, e pelo Palmeiras, com 103 gols em 60 jogos.

Melhores ataques do Brasil em 2025