Crespo volta atenções à base de olho em planejamento do São Paulo

O treino do São Paulo deste sábado (11), no CT da Barra Funda, contou com um coletivo com a participação de atletas da equipe sub-20. A atividade foi dividida em três períodos de 25 minutos, com times misturados, sem definição de titulares e reservas.

continua após a publicidade

➡️São Paulo deve mandar quatro partidas na Vila Belmiro nesta temporada

Crespo aproveitou o momento para analisar alternativas do elenco. Além de focar em novos garotos da base, o treinador também espera avaliar atletas com pouca minutagem nos últimos jogos, entre eles, Oscar e Lucas.

Os coletivos com presença de atletas da base era um desejo antigo de Crespo para a Data Fifa. Vale lembrar que o São Paulo sofre com muitas baixas na temporada. Atualmente, são cinco jogadores fora de combate por problemas médicos: Rafael Toloi, André Silva, Calleri, Ryan e Luan.

continua após a publicidade

O elenco terá folga no domingo (12), e volta a treinar na próxima segunda-feira (13). O São Paulo se prepara para o próximo confronto pelo Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela 28ª rodada da competição.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Crespo contou com a participação de jovens em treino do São Paulo na manhã deste sábado (11) (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

O treinador argentino é um entusiasta de usar a base e, inclusive, relacionou jovens para jogo específicos. Entre os garotos utilizados estão: O goleiro João Pedro, o zagueiro Igão, o meia Pedro Ferreira e o lateral-esquerdo Nicolas.,

continua após a publicidade

Próxima partida

O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira (16), às 19h, para enfrentar o Grêmio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será fora de casa, e o Tricolor ocupa atualmente a oitava posição na tabela, somando 38 pontos em 27 jogos, com dez vitórias, oito empates e nove derrotas.