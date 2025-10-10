menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Calleri avança em recuperação; veja boletim médico do São Paulo

Atacante encerrou fase de recuperação com a fisioterapia

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 10/10/2025
17:27
Calleri São Paulo
imagem cameraCalleri encerrou período de fisioterapia (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo atualizou a condição médica dos lesionados do elenco em comunicado divulgado nesta sexta-feira (10). Calleri e Rafael Tolói avançaram no processo de recuperação e devem passar por mudanças no tratamento a partir da próxima semana.

continua após a publicidade

O atacante finalizou a fase de recuperação com a fisioterapia e iniciará os trabalhos com a preparação física na próxima semana. Há cinco meses, Calleri foi submetido a uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

A última vez que o argentino entrou em campo foi no empate com o Botafogo, no MorumBis, no dia 16 de abril. Calleri disputou somente 18 partidas na atual temporada, com três gol marcados e quatro assistências.

continua após a publicidade

Rafael Toloi está fora dos gramados desde o dia 29 de setembro, quando sofreu uma lesão na região posterior da coxa esquerda. Após 11 dias, o zagueiro realizou sua primeira atividade com bola em campo e, se seguir com uma boa evolução, deve iniciar trabalhos com a preparação física na próxima semana. Contratado em agosto, o ítalo-brasileiro disputou três partidas pelo São Paulo desde o seu retorno.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Calleri tirando a faixa de capitão em jogo do São Paulo
Calleri não entra em campo desde abril deste ano (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Outros casos no São Paulo

O comunicado assinado por Felipe Marques, Coordenador de Saúde e Performance, também atualizou os quadros de Luan, André Silva e Ryan. Os três seguem sob cuidados do setor de fisioterapia e não há previsão para um retorno aos gramados.

continua após a publicidade

Com uma lesão no músculo adutor direito, Luan está fora de combate desde o dia 21 de setembro. O Atleta segue em tratamento clínico e atualmente passa por um programa de fortalecimento sob os cuidados da fisioterapia.

Ryan e André Silva sofreram lesões mais graves. O primeiro se recupera de uma cirurgia para correção de ruptura no ligamento cruzado anterior e lesão meniscal no joelho direito, realizada no dia 30 de julho, e também segue em um programa de fortalecimento.

Fora desde o dia 24 de agosto, André Silva realiza um tratamento conservador para recuperar uma lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no cruzado anterior do joelho direito. O atleta segue tratamento clínico sob os cuidados da fisioterapia.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias