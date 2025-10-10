O São Paulo atualizou a condição médica dos lesionados do elenco em comunicado divulgado nesta sexta-feira (10). Calleri e Rafael Tolói avançaram no processo de recuperação e devem passar por mudanças no tratamento a partir da próxima semana.

O atacante finalizou a fase de recuperação com a fisioterapia e iniciará os trabalhos com a preparação física na próxima semana. Há cinco meses, Calleri foi submetido a uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

A última vez que o argentino entrou em campo foi no empate com o Botafogo, no MorumBis, no dia 16 de abril. Calleri disputou somente 18 partidas na atual temporada, com três gol marcados e quatro assistências.

Rafael Toloi está fora dos gramados desde o dia 29 de setembro, quando sofreu uma lesão na região posterior da coxa esquerda. Após 11 dias, o zagueiro realizou sua primeira atividade com bola em campo e, se seguir com uma boa evolução, deve iniciar trabalhos com a preparação física na próxima semana. Contratado em agosto, o ítalo-brasileiro disputou três partidas pelo São Paulo desde o seu retorno.

Calleri não entra em campo desde abril deste ano (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Outros casos no São Paulo

O comunicado assinado por Felipe Marques, Coordenador de Saúde e Performance, também atualizou os quadros de Luan, André Silva e Ryan. Os três seguem sob cuidados do setor de fisioterapia e não há previsão para um retorno aos gramados.

Com uma lesão no músculo adutor direito, Luan está fora de combate desde o dia 21 de setembro. O Atleta segue em tratamento clínico e atualmente passa por um programa de fortalecimento sob os cuidados da fisioterapia.

Ryan e André Silva sofreram lesões mais graves. O primeiro se recupera de uma cirurgia para correção de ruptura no ligamento cruzado anterior e lesão meniscal no joelho direito, realizada no dia 30 de julho, e também segue em um programa de fortalecimento.

Fora desde o dia 24 de agosto, André Silva realiza um tratamento conservador para recuperar uma lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no cruzado anterior do joelho direito. O atleta segue tratamento clínico sob os cuidados da fisioterapia.