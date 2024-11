Jamal Lweis deixou a seleção da Irlanda do Norte e retorna ao São Paulo por conta de uma lesão no tornozelo.







Escrito por Vinicius Barbosa Harfush • Publicada em 15/11/2024 - 16:44 • São Paulo

O São Paulo seguirá com problemas para escalar na lateral-esquerda. Nesta sexta-feira (15), o clube comunicou que Jamal Lewis sofreu uma lesão no tornozelo e retornou da Europa, onde estava para disputar dois jogos da Liga das Nações com a Irlanda do Norte, para iniciar o tratamento na capital paulista.

O jogador estaria entre os relacionados para a partida de sua seleção contra Belarus, nesta sexta, e cotra Luxemburgo no começo da próxima semana. Segundo o clube, o lateral já está no CT da Barra Funda para fazer avaliações junto ao departamento médico da equipe.

Jamal Lewis foi convocado pela seleção da Irlanda do Norte. (Foto: Rubens Chiri/SPFC)

Segundo informações da BBC Sport, veículo do Reino-Unido, o treinador da seleção Michael O'Neill afirmou que Lewis já chegou na convocação com o problema no tornozelo.

"Jamal Lewis chegou com um problema no tornozelo e também deixou nossa concentração. Temos agora um elenco com 25 nomes para disputar esses dois jogos - disse o treinador sobre as baixas da seleção para os jogos na Liga das Nações.

Ao mesmo tempo, o restante do elenco do São Paulo treinou no começo da manhã e deu início à preparação para a partida contra o RB Bragantino na próxima quarta-feira (20), pela 34ª rodada do Brasileirão. Na atividade desta sexta, o técnico Luis Zubeldía ganhou reforços de atletas que se recuperavam de lesão, mas que se recuperaram a estarão à disposição na próxima rodada.

Um dos nomes é justamente Patryck Lanza, lateral-esquerdo, que não atua desde o fim de agosto por conta de uma lesão séria durante o clássico contra o Palmeiras. O jovem treina com o elenco desde o fim da última semana e pode já reestrear como titular em Bragança Paulista.

Isso porque o próprio Jamal Lewis ainda não havia desempenhado à altura e Zubeldía chegou a improvisar jogadores na posição. O zagueiro Sabino atuou como lateral em mais de uma oportunidade, além do meia Liziero. Contra o Athlettico-PR na última rodada, o zagueiro canhoto atuou por quase toda a partida na posição. No fim, o norte-irlandês entrou em campo e deu a assistência para o gol de desempate no MorumBis.

O outro lateral-esquerdo do elenco, Welington, que vinha sendo titular com o São Paulo, segue se recuperando de um edema na coxa e ainda não integra o time nas partidas do Brasileirão.