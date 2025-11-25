De volante a coringa: como Bobadilla se transformou 'faz-tudo' do São Paulo

Damián Bobadilla tem sido um dos destaques do São Paulo e um verdadeiro "faz-tudo" do time. De defesa até gols, o jogador se tornou uma das peças coringas do time de Hernán Crespo. Contra o Juventude, foi o paraguaio quem abriu o placar na vitória por 2 a 1, com apenas sete minutos de jogo.

Mas este movimento de Bobadilla com variadas funções tem sido comum. Os números da temporada ilustram bem essa versatilidade. Em 50 partidas, somando 2831 minutos, o paraguaio reúne indicadores ofensivos e defensivos que poucos volantes conseguem combinar no mesmo nível - de acordo com levantamentos feitos pelo Sofascore.

Com 4 gols, 2 assistências, 48 finalizações e 28 passes decisivos, Bobadilla mostra presença constante no ataque. É um jogador que pisa na área, chega como elemento surpresa quando necessário e tem a qualidade necessária para encontrar espaços e criar jogadas. Sua participação ofensiva vai além da construção, já que ele também finaliza com frequência e ameaça o gol adversário. Ou seja, consegue se apresentar em diferentes áreas.

Mas como volante, a solidez ofensiva também entra em discussão. Em números, isso também se explica. Ao todo, são 70 desarmes, 25 interceptações e 21 duelos aéreos ganhos mostram o quanto ele se impõe sem a bola, arriscando combates com eficiência. Mesmo com intensidade alta, recebeu apenas sete cartões amarelos na temporada, número considerado baixo para a função e para o volume de disputas que costuma se envolver.

Na ideia de Hernán Crespo, Damián Bobadilla se torna o "volante perfeito". Ele participa nas duas fases do campo, chega forte na área, tem leitura para achar espaços e coragem para duelar em alta intensidade.

Comemoração do São Paulo após gol de Bobadilla contra o Juventude (Foto: Jota Erre/ Agif/Gazeta Press)

Bobadilla entrou na mira do Paraguai

Em toda Data Fifa, Damián Bobadilla é praticamente figura certa entre os convocados da seleção do Paraguai. Nesta última, com atuações de destaque. Contra o México, no último amistoso, chegou a marcar um gol.

Agora, a chance é estar presente na lista de convocados de olho na Copa do Mundo. Em setembro, sua seleção confirmou sua vaga na competição, que será ano que vem.