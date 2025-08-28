São Paulo divulga atualizações sobre Oscar e Wendell

O São Paulo atualizou informações sobre o quadro médico de Oscar e Wendell. No último clássico do Tricolor contra o Corinthians, no dia 19 de julho, Oscar sofreu fraturas em três vértebras lombares. Desde então, não entra em campo.

continua após a publicidade

Nesta quinta-feira (28), Oscar correu no gramado pela primeira vez, sob a supervisão dos fisioterapeutas. Como parte de seu tratamento, o meia também tem feito exercícios de fortalecimento na parte interna.

No jogo contra o Corinthians, na vitória por 2 a 0, caiu de mal jeito e no chão por alguns instantes, foi atendido e ainda retornou ao jogo contra o rival pela 15ª rodada do Brasileirão. No dia seguinte, o jogador passou por exames e teve as fraturas constatadas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Outra boa notícia é quanto Wendell. Recuperado de lesão na região posterior da coxa esquerda, participou de toda a atividade com o restante do elenco e pode voltar a ser relacionado contra o Cruzeiro.

Arboleda, que se recupera de uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda, participou de parte das atividades junto ao grupo e ainda realizou trabalhos específicos com a preparação física.

continua após a publicidade

O atacante André Silva permanece em tratamento fisioterápico no Reffis Plus. O jogador aguarda, junto ao departamento médico, a definição sobre o protocolo ideal para lidar com a lesão no ligamento cruzado posterior e o estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito.

➡️São Paulo negocia com reforço do Japão para repor André Silva

Oscar fraturou três vértebras contra o Corinthians (Foto: Fellipe Lucena / São Paulo FC)

Treino do São Paulo

O restante do elenco do São Paulo treinou normalmente de olho no jogo contra o Cruzeiro, que acontece no sábado (30).

O dia começou com um cronograma de aquecimento. Depois, os jogadores foram divididos por setor para atividades táticas. Os defensores passaram por trabalhos de divididos por setor para atividades táticas, enquanto os ofensivos fizeram treinos de construção de jogadas, cruzamento e finalização ao gol.

Na sequência, o técnico Hernán Crespo orientou um exercício tático dividido por setores, em que os atletas precisavam articular as jogadas dentro de áreas específicas do campo até alcançar a linha ofensiva e concluir a gol. Para encerrar a atividade, parte do elenco ainda participou de um treino complementar de finalizações.