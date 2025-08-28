Gustagol sondado pelo São Paulo? O que se sabe sobre ex-Corinthians
Tricolor busca reposição para o setor ofensivo
O São Paulo está de olho em uma reposição para a vaga deixada por André Silva, que lesionou o joelho e tem sua questão médica ainda em debate. O time ainda não sabe se o jogador precisará passar por cirurgia, mas entende que independente do caminho precisa de mais uma opção de centroavante. O Lance! apurou que Gustagol teria surgido em algumas sondagens.
De acordo com pessoas próximas ao jogador, o time do Morumbis teria sondado, mas não passou disso. Aos 31 anos, o atacante defende atualmente o Shanghai Port, da China, clube com o qual tem vínculo até o fim desta temporada.
Antes de chegar ao futebol chinês, em 2020, atuou pelo Jeonbuk Hyundai, da Coreia do Sul, onde somou 57 gols e 16 assistências. No ano passado, acertou sua ida ao Shanghai Port e, desde então, acumula 31 gols e 11 assistências em 57 partidas. A reportagem confirmou que, entretanto, nenhuma proposta foi feita.
O atleta tem uma relação próxima com Oscar. Inclusive, no começo do mês os dois se encontraram e trocaram camisas. Gustagol defendeu o Corinthians em 2016, foi emprestado ao Bahia em 2017, voltou em 2019 e se despediu novamente em 2020.
São Paulo negocia com outro reforço do futebol asiático
O São Paulo está negociando Marcelo Ryan, atacante, para suprir a lacuna deixada por André Silva. O Lance! apurou que o atleta estaria próximo de fechar acordo com o Tricolor Paulista. De acordo com o informado à reportagem, seria uma contratação por empréstimo até o final do ano com opção de compra. O acordo não está fechado, mas é visto de forma positiva.
Marcelo Ryan atua no FC Tokyo, com contrato até o final de 2025. Nascido em Sergipe, teve boas passagens pelo futebol japonês, atuando também em equipes como Sagan Tosu e Yokohama FC. O Lance! apurou que o possível reforço foi encontrado pelos analistas de desempenho do São Paulo.
