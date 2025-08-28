menu hamburguer
São Paulo

São Paulo negocia com reforço do Japão para repor André Silva

Jogador foi encontrado pelo scout do Tricolor Paulista

marcelo-ryan-projeta-classico-de-yokohama-na-j-league-Futebol-Latino
imagem cameraJogador tem passagens pelo futebol japonês (Divulgação/Yokohama FC)
966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 28/08/2025
12:24
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo está negociando Marcelo Ryan, atacante, para suprir a lacuna deixada por André Silva. O Lance! apurou que o atleta estaria próximo de fechar acordo com o Tricolor Paulista. De acordo com o informado à reportagem, seria uma contratação por empréstimo até o final do ano com opção de compra.

Marcelo Ryan atua no FC Tokyo, com contrato até o final de 2025. Nascido em Sergipe, teve boas passagens pelo futebol japonês, atuando também em equipes como Sagan Tosu e Yokohama FC. O L! apurou que o possível reforço foi encontrado pelos analistas de desempenho do São Paulo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

São Paulo corre contra o tempo para acertar com reforço

O atleta tem 1,88m de altura e é destro. A ideia seria repor a lacuna deixada por André Silva. Com o joelho lesionado, o clube ainda estuda a possibilidade de cirurgia. Se acontecer, o artilheiro perde a temporada. As outras opções de centroavantes do São Paulo, Ryan Francisco e Calleri, deve retornar somente no ano que vem.

marcelo-ryan-comemora-sequencia-pelo-yokohama-fc-Futebol-Latino
Marcelo Ryan passou por três clubes na Ásia (Divulgação/Yokohama FC)

➡️São Paulo eterniza Juan Izquierdo em camisa e terá renda revertida aos familiares

O São Paulo corre contra o tempo para contratar um novo reforço. A janela de transferências fecha no dia 2 de setembro. No próximo mês, o Tricolor encara a LDU pelas quartas de final da Copa Libertadores. Ainda dá tempo de inscrever novos jogadores.

O time vive uma situação financeira delicada e entende que só seria possível contratar via empréstimo ou caso encontrasse alguém livre no mercado - e que tivesse uma folha salarial condizente com a realidade financeira. Moldes como Dinenno e Marcos Antônio são vistos como os principais exemplos.

