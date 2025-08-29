Quem é, números e como joga Marcelo Ryan, jogador na mira do São Paulo?

O São Paulo está negociando pela vinda de Marcelo Ryan, atualmente no Tokyo FC. O Lance! apurou que o atleta estaria próximo de fechar acordo com o Tricolor Paulista. De acordo com o informado à reportagem, seria uma contratação por empréstimo até o final do ano com opção de compra.

Nascido em Sergipe e revelado no Bahia, teve boas passagens pelo futebol japonês, atuando em equipes como Sagan Tosu e Yokohama FC. O L! apurou que o possível reforço foi encontrado pelos analistas de desempenho do São Paulo.

Quem é Marcelo Ryan, possível reforço do São Paulo?

Com apenas 23 anos, Marcelo Ryan nasceu em Sergipe, Alagoas, e foi revelado na base do Bahia. Em 2022, atuava entre o Sub-20 e o profissional. No mais, não chegou a jogar tanto tempo no Brasil. Logo se transferiu para o futebol asiático.

Marcelo Ryan foi vendido ao Yokohama FC, time da segunda divisão do Japão. Lá, foram 38 partidas, com seis gols. Em 2024, foi transferido para o Sagan Tosu, outro time japonês. Em 33 jogos, foram 15 gols. Agora, foi emprestado ao Tokyo FC. O jogador tem contrato até o final do ano.

Números de Marcelo Ryan

O Lance! levantou, em parceria com a Sofascore, números de Marcelo Ryan em 2025 e 2024. Em 2024, pelo Sagan Tosu, disputou 33 jogos, sendo 26 como titular, marcou 15 gols e deu 2 assistências, com média de uma participação direta a cada 133 minutos.

Finalizou 3 vezes por jogo, com 1,4 no alvo, precisando de 6,1 arremates para marcar, além de registrar 48% de conversão em grandes chances. Também se destacou nos passes decisivos (0,8 por partida), na eficiência nos dribles (57%) e nas faltas sofridas (1,0), fechando a temporada com nota média de 7,24 no Sofascore.

Já em 2025, defendendo o Tokyo, foram 25 jogos, 16 como titular, e 12 gols anotados, com média de uma participação em gol a cada 127 minutos. Nesse período, apresentou 2,6 finalizações por partida (1,0 no gol), 5,5 finalizações para marcar, 38% de conversão em grandes chances e 0,4 passes decisivos por jogo. Com menor eficiência nos dribles (47%) e nos duelos (42%), além de média de 0,8 faltas sofridas, obteve nota 7,01 no Sofascore.

São Paulo mira jogador revelado na base do Bahia (Foto: Divulgação/Yokohama FC)

Como joga Marcelo Ryan?

Marcelo Ryan chega ao São Paulo para desempenhar a função de centroavante. Entre suas principais características estão o bom desempenho nos duelos de um contra um, a habilidade no drible e a velocidade.

Em diversos lances, é possível observar como utiliza essa velocidade para atacar os espaços e criar oportunidades. Além disso, se destaca pelo perfil de finalizador, com presença constante na área adversária.