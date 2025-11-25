São Paulo monitora Ferreirinha e Rodriguinho antes de reencontro com o Fluminense

O São Paulo abriu parte do treino para a imprensa nesta terça-feira (25) e mostrou um possível panorama sobre os retornos de Ferreirinha e Rodriguinho, de olho no jogo contra o Fluminense que acontece na quinta-feira (27), no Maracanã.

Nesta segunda-feira (24), após deixar o jogo contra o Juventude com um quadro de dores na coxa, Ferreirinha passou por exames de imagem que identificaram um edema na posterior esquerda. Porém, isso não descarta o jogador totalmente da possibilidade de atuar diante ao Flu.

O jogador não participou das atividades com os jogadores. Porém, o Lance! apurou que existe a possibilidade que, caso ele treine na quarta-feira (26), seja relacionado.

Quanto a Rodriguinho, o atleta foi desfalque contra o Juventude após apresentar um quadro respiratório. O jogador fez parte do treino regenerativo nesta terça, mas ainda é visto como dúvida também.

O Tricolor treina na parte da tarde desta quarta-feira e viaja, em voo fretado, durante a noite.

Ferreirinha sentiu a coxa na Vila Belmiro no final de semana (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

São Paulo tem Rafael e Sabino suspensos

Além da longa lista de desfalques, que estão no departamento médico, o São Paulo ainda lida com duas suspensões para dar conta: o goleiro Rafael e o zagueiro Sabino. No lugar de Rafael, a opção de Hernán Crespo deve ser Young, revelado em Cotia.

Jogadores no DM do São Paulo:

-Rafael Tolói (lesão muscular no quadril)

- Oscar (síncope vasovagal),

- Lucas (dores no joelho direito)

- Arboleda (lesão no músculo posterior da coxa esquerda)

- Enzo Díaz (hérnia inguinal do lado esquerdo)

- Rodriguinho (crise de bronquite)

- Luan (lesão no adutor direito)

- Wendell (ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo)

- Dinenno (artroscopia o joelho direito)

- Calleri (cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo)

- Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo)

- André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito)