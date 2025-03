O São Paulo está avançando nas conversas a respeito da renovação com a Superbet, patrocínio máster do clube. O Lance! apurou para entender em que pé estão as negociações e qual deve ser o desenrolar.

O trâmite ainda está acontecendo, mas o São Paulo e a casa de apostas estão nas conversas finais. No momento, faltam somente as assinaturas das partes e alguns acordos a serem fechados. A ideia é renovar o vínculo até 2030, com uma compensação também pelo lado financeiro.

Falando em dinheiro, os valores ainda não estão fechados. Mas o Lance! foi informado que devem estar entre os mais altos dos relacionados a patrocínio do futebol nacional. A tendência é que esse novo contrato também tenha mais novidades, mas que serão afirmadas somente com as assinaturas.

O top 3 clubes que mais arrecadam com patrocínios másters é composto por Flamengo, Corinthians e Palmeiras. O Tricolor, por sua vez, tem a intenção de entrar nesse ranking e assumir entre as lideranças.

Patrocínio máster do São Paulo ajuda com valores referentes a Oscar (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Presidente do São Paulo vê negociação com otimismo

Julio Casares, presidente do São Paulo, falou nos últimos dias sobre a renovação com o patrocinador. O dirigente confirmou até quando será a renovação e enxergou com otimismo.

- Com a Superbet está muito avançado, vai nos colocar dentre os maiores valores de receita de patrocínio máster. Um acordo de longo prazo, até 2030. Temos a responsabilidade de deixar ao sucessor uma melhor condição. Espero deixar esse legado ao próximo presidente - destacou Casares.

O primeiro acordo com a casa de apostas foi acertado para ser válido a partir de 2024. Na época, foi fechado por R$ 156 milhões e duração de três anos. A marca substituiu um espaço que antes era ocupado por outra casa de apostas, a Sportsbet.io.

Atualmente, o patrocínio máster do São Paulo assume algumas outras responsabilidades. Entre elas, paga parte dos valores atrelados a Oscar, que chegou como reforço nessa temporada.