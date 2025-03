Aquecimento ou laboratório? O que o São Paulo espera de jogo-treino

O São Paulo fará um jogo-treino nesse sábado (22) contra o São Bernardo no estádio do Morumbis, às 10h (de Brasília). Às vésperas do Campeonato Brasileiro, o Tricolor encara a atividade com algumas ideias por trás.

O time terá alguns retornos interessantes. Entre eles, Luiz Gustavo - que se recuperou de uma fratura no pé -, e Rodriguinho - meia revelado na base que tratava uma lesão no joelho. Do outro lado, lida com alguns novos desfalques. No caso, Lucas Moura (lesionado), Bodadilla e Ferraresi (convocados).

Mas mesmo com essas pequenas alterações, essa é a chance Luis Zubeldía tentar entender e traçar o que devem ser os próximos passos do São Paulo pensando em esquema tático.

Durante a temporada, Zubeldía testou alguns sistemas. Entre eles, improvisou tanto o quarteto com Oscar, Luciano, Lucas e Calleri quanto usou três zagueiros. Com Luiz Gustavo de volta, uma nova possibilidade pode ser desenhada. Isso deve servir como um caminho pensando tanto na estreia do Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores - mesmo com as ausências.

Geralmente, em jogos-treinos, os times costumam testar formações diferentes. A atividade será fechada para a imprensa e para a torcida, mas existe a tendência de seguir essa premissa.

Além disso, servirá como uma espécie de aquecimento. O time não joga há mais de duas semanas, sendo o último jogo justamente contra o Palmeiras. A equipe terá mais uma semana visando a preparação para as competições também.

Zubeldía estuda time para começo de Brasileiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

São Paulo estreia pelo Brasileirão no Morumbis

O São Paulo estreia no Campeonato Brasileiro no dia 29 de março. Antes, o time iria estrear em um domingo, dia 30 de março.

Segundo informado ao Lance!, a mudança foi um pedido por parte do São Paulo. Isso porque o estádio do Morumbis receberá o show da banda de Kpop Stray Kids entre os dias 5 e 6 de abril. Com a nova data, o Tricolor terá tempo hábil de jogar a estreia do Brasileirão em casa e conseguir entregar o estádio para a montagem do palco.