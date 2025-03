Lucas Moura avança na recuperação e São Paulo monitora próximos passos

O São Paulo treinou novamente nessa sexta-feira (21) e teve uma boa notícia quanto a Lucas Moura, que trata um trauma no joelho sofrido após clássico contra o Palmeiras. O meia alternou atividades na academia e na piscina do CT, sob a supervisão dos fisioterapeutas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Antes, Lucas estava fazendo seu tratamento na parte interna do Reffis Plus. Embora ainda não tenha voltado para o gramado, essa programação pode ser um bom sinal.

O jogador não deve ser relacionado para o jogo-treino desse sábado (22), contra o São Bernardo, mas o São Paulo ainda tem dúvida quanto a estreia do Campeonato Brasileiro, que acontece no dia 29 de março contra o Sport.

continua após a publicidade

O restante do elenco seguiu com a programação normal. A primeira parte da sessão foi conduzida pela preparação física, com trabalhos de mobilidade e fundamentos técnicos. Depois, Luis Zubeldía fez uma etapa de treino tático, usando um coletivo de 11 contra 11 que ocupou toda a dimensão do gramado.

A comissão técnica ainda aplicou trabalhos de bola parada - ofensivas e defensivas. Essa foi a última atividade do São Paulo antes do jogo-treino desse final de semana.

continua após a publicidade

(Foto: Divulgação / SPFC)

São Paulo terá mais desfalques em jogo-treino

O São Paulo terá Lucas Moura, Ferraresi e Bobadilla como ausências no jogo-treino contra o São Bernardo. Além de Lucas lesionado, a dupla está convocada nessa Data Fifa e a mando de suas seleções desde o final de semana.