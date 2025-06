São Paulo vai virar SAF? Casares responde sobre o assunto

Julio Casares, em entrevista ao programa "Alt Tabet", falou sobre a possibilidade do São Paulo virar SAF no futuro. De acordo com o presidente do clube, entende que a SAF "não é milagre", mas relatou que gosta do modelo e acredita que ele priorize o futebol.

- A SAF não é um milagre, mas acredito que o melhor modelo é algo que priorize a gestão do futebol. Não posso dizer que o São Paulo vai virar uma SAF pura, mas é uma tendência que se o São Paulo não tiver algum acordo empresarial, ele vai competir menos. Os clubes, mesmo os que não admitem SAF, e o São Paulo tem essa resistência, tem que pensar no modelo empresarial se não vai ficar para trás - disse Casares.

Para explicar seu argumento, falou sobre o acordo que está tentando fechar com Marinakis, que tem a intenção de investir em Cotia. Perto de chegar a um acordo, a negociação entre o São Paulo e o magnata grego é visando um investimento principalmente em Cotia, base do clube.

Ou seja, para que comece a ter direito no passe dos jovens atletas formados nas categorias de base, vistos como ativos valiosos pelo empresário,e ajudar no investimento das categorias de base do Tricolor. Porém, não é baseada em "comprar a base".

- Eu acredito que o São Paulo e qualquer outro clube tem que ter parcerias cada vez mais empresarias. Se é SAF ou outro modelo, vamos pensar. Hoje existe um novo mercado que precisa ter dinheiro: o jogador que vale muito hoje é aquele garoto de 17 a 22 anos, é o mercado prioritário - explicou Casares.

Casares fala sobre dívida do São Paulo

Casares falou sobre a dívida do Tricolor. No balanço de 2024, a dívida chega perto dos R$ 968,2 milhões. Em 2023, a dívida era de R$ 856 milhões. Foi um aumento de R$ 112,2 milhões em um ano. O relatório completo e detalhado ainda será publicado pelo clube, mas estes são os valores principais.

O presidente do São Paulo deixou claro que deve ser paga até 2030. O dirigente destacou o assunto, trazendo à tona que pretende aliviar isso até 2027 e 2028.

- Em 2027, 2028 o SPFC começa a dar os primeiros passos para disputar jogadores importantes com outros clubes com mais dinheiro em caixa, como o Palmeiras. Mas em 2030, no ano do centenário, o SPFC será um grande clube - contou.