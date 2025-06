Com Barcelona de olho, São Paulo renova com joia de Cotia

O São Paulo renovou o contrato do lateral-esquerdo Nicolas Bosshardt, que estava no radar de times como Barcelona, da Espanha, e do Stuttgart, da Alemanha.

Visto como uma das maiores promessas de Cotia, o novo contrato do jogador é válido até 2029. Com a renovação, o jogador não tem chances de se transferir nas próximas janelas.

Com apenas 18 anos, Nicolas chegou a entrar no radar de times da Europa. Em maio, chegou a fazer um intercâmbio no Stuttgart, o que acendeu atenção do time. O intercâmbio, no caso, é feito em uma parceria com o São Paulo, atletas da base, e o clube europeu.

O Barcelona, da Espanha, tem monitorado a evolução do lateral de perto também. E um dos grandes motivos é a versatilidade de Nicolas.

Nicolas Bosshardt renovou até 2029 com o Tricolor (Foto: Reprodução)

Características de Nicolas Bosshardt

Embora ainda não tenha estreado no profissional, no Sub-20 tem chamado atenção por versatilidade. Mesmo que seja lateral-esquerdo de origem, está sendo bastante usado como meia, atuando também pelo lado esquerdo.

Por conta da sua versatilidade, ofensividade e qualidade técnica, Nicolas Bosshardt está ganhando destaque na imprensa internacional. Seu desempenho o levou a ser eleito o melhor lateral-esquerdo de sua categoria pelo jornal espanhol AS, um dos maiores da Espanha.