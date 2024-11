Foto: Marco Miatelo/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 10/11/2024 - 01:38 • São Paulo (SP)

André Silva mostrou que tem estrela. O atacante saiu do banco de reservas para entrar na vaga de Calleri contra o Athletico, no Morumbis, e precisou de apenas três minutos em campo para balançar as redes e garantir a vitória tricolor. O resultado deixou o São Paulo a apenas dois pontos do G4, a zona de classificação direta para a Libertadores.

- Sempre falei desde a minha chegada aqui. Somos dois atacantes, existe uma concorrência, sim, mas estamos aqui para poder ajudar o São Paulo. Se fosse (titular) e o Calleri saindo do banco hoje, teria que ajudar o São Paulo a vencer o jogo. Claro que quero jogar, quero mais minutos, sigo trabalhando com bastante humildade e empenho. E sempre torcendo para meus companheiros, inclusive o Calleri - disse André Silva.

Além da concorrência pela vaga de titular na equipe comandada por Luis Zubeldía, André Silva falou sobre conquistar o objetivo que é classificar o São Paulo para a próxima edição da Libertadores.

- A Libertadores é a competição do São Paulo, é o que a gente está lutando para conquistar - completou o atacante do São Paulo.

O São Paulo volta a campo para enfrentar o RB Bragantino, no Nabi Abi Chedid, no dia 20, às 16h30. Com o resultado deste sábado (9), o time paulista chega a 57 pontos e cola no G4, atrás por dois pontos.