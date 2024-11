Corinthians empata com o São Paulo e vai à decisão do Paulista Feminino

Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC







Publicada em 10/11/2024 - 13:04 • São Paulo (SP)

O Corinthians está classificado para a decisão do Paulista Feminino. Em clássico disputado na Neo Química Arena, na manhã deste domingo (10), a equipe da casa empatou com o São Paulo por 1 a 1, resultado que garantiu a classificação das Brabas, que venceram o primeiro jogo por 1 a 0. Dudinha e Milene marcaram os gols do jogo. Agora o Alvinegro vai encarar o Palmeiras na busca pela taça da competição.

Os gols

Dudinha, do São Paulo, abriu o marcador para o São Paulo ainda no primeiro tempo, aos 26 minutos de jogo. Após erro na saída de bola do Corinthians, Aline passou para Dudinha e a artilheira do São Paulo finalizou tirando da goleira Lelê.

Ironicamente, quando o jogo parecia definido, aos 26 minutos, agora do segundo tempo, o Corinthians chegou ao gol de empate com Millene, que tirou de Carlinha para marcar em cobrança de pênalti.

O que vem por aí?

Agora, o Corinthians vai enfrentar o Palmeiras, que eliminou a Ferroviária na outra semifinal. A final, também em jogos de ida e volta, ainda não têm data e horário definidos.

✅ Ficha técnica

CORINTHIANS 1 x 1 SÃO PAULO

PAULISTÃO FEMININO - SEMIFINAL - VOLTA

📆 Data e horário: domingo, 10 de novembro de 2024, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena (SP)

🥅 Gol: Dudinha (SAO) e Milene (COR)

🟨 Cartões amarelos: Daniela Arias, Paulinha e Duda Sampaio (COR); Carol Gil (SAO)

🟥 Cartão vermelho: Lucas Piccinato (COR)

⚽ ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Lucas Piccinato)

Lelê; Paulinha, Daniele Arias, Mariza e Belinha; Juliana Ferreira, Duda Sampaio e Vic Albuquerque; Carol Nogueira (Eudimilla), Gabi Zonetti (Jhonson) e Portilho (Milene).

SÃO PAULO (Técnico: Thiago Viana)

Carlinha; Jéssica Soares, Kaká, Ana Alice e Carol Gil(Maressa); Robinha (Rafa Mineira), Aline Milene (Day Silva), Camilinha (Laryh) e Duda Serrana; Isa Guimarães e Dudinha.