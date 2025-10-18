O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Mirassol neste sábado (18). A partida acontece no domingo (19) e uma das principais novidades será o retorno de Enzo Díaz, que desfalcou o Grêmio na última rodada por conta de um quadro de dores no quadril.

O jogador foi convocado para a viagem que acontece ainda nesta noite. A equipe embarca em voo fretado para São José do Rio Preto. A bola rola às 18h30, no estádio do Mirassol.

Pablo Maia, que estava suspenso, e Bobadilla, que estava com compromissos pela seleção do Paraguai, também serão relacionados novamente.

Outra novidade será a presença do atacante Paulinho, do Sub-20 do São Paulo. O jogador integrou o treino e viajará com o elenco.

O treino deste sábado (18) começou com um aquecimento. Depois, Hernán Crespo e seus auxiliares comandaram exercícios de fundamentos técnicos, que contou com atividades de construções de jogadas e finalizações. Também teve um jogo em campo reduzido para testar as escalações.

O Tricolor vem de duas derrotas recentes no Brasileirão. Na oitava colocação da tabela, busca uma arrancada vista como urgente para entrar no G6 e se aproximar da zona que classifica para a fase de grupos da Copa Libertadores. Esta meta é importante tanto esportivamente quanto financeiramente para o clube.

São Paulo treinou para enfrentar o Mirassol (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Provável escalação do São Paulo

Uma provável escalação do São Paulo pode contar com Rafael; Alan Franco, Arboleda e Ferraresi; Maílton, Marcos Antônio, Bobadilla, Rodriguinho e Enzo Díaz; Tapia e Luciano.