O São Paulo acertou a compra do atacante Gustavo Santana, do Sub-20 que estava emprestado pelo Cuiabá e polemizou no começo desta semana. Por estar emprestado, o atleta não poderia enfrentar o Dourado nas competições da categoria. Em junho, portanto, disputou parte de jogo entre os dois times, com seis minutos em campo e Tricolor foi multado em R$ 1 milhão.

Nesta sexta-feira (17), o Cuiabá informou que as equipes chegaram em um acordo e o São Paulo adquiriu 80% dos direitos econômicos de Gustavo Santana. Inclusive, isso foi maior do que estava previsto na cláusula de empréstimo do atacante.

Com isso, o Cuiabá também resolveu abrir mão da dívida. O Lance! apurou que Gustavo Santana estava com o futuro incerto no São Paulo até então. Com dez gols no Campeonato Paulista Sub-20 e 34 jogos disputados na temporada, o time ainda não havia sinalizado se iria adquirir estes direitos ou não.

O Cuiabá também informou que resolveu perdoar esta dívida pela boa relação que os dois times mantém.

(Foto: Divulgação/ Cuiabá)

Veja o comunicado emitido pelo Cuiabá

O Cuiabá Esporte Clube comunica que negociou 80% dos direitos econômicos do atleta Gustavo Santana com o São Paulo Futebol Clube, dentro das condições previamente estipuladas em contrato.

O clube informa ainda que, de forma consensual, abriu mão da cobrança de multa prevista em cláusula contratual referente ao referido jogador por sua utilização em junho em partida contra nossa equipe pelo Brasileirão sub-20.

O Cuiabá reitera o respeito ao São Paulo, um dos maiores clubes do futebol brasileiro, e destaca que este acordo fortalece a relação entre as instituições, abrindo caminho para que ela siga sendo transparente e positiva em futuras negociações.

Transformar vidas por meio do esporte é uma das missões do Cuiabá. O clube agradece ao atleta pelo período em que vestiu nossas cores e deseja sucesso na sequência de sua carreira.