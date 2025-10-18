Mirassol x São Paulo: árbitro escalado teve polêmica em Choque-Rei no ano passado

O São Paulo encontrará um velho conhecido neste domingo (19) contra o Mirassol pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O árbitro da partida será Matheus Delgado Candançan, que protagonizou uma série de polêmicas em um clássico contra o Palmeiras no Campeonato Paulista de 2024.

Pela 11ª rodada da competição e em um jogo que terminou empatado por 1 a 1, a Federação Paulista de Futebol chegou a enviar um documento para o Tricolor reconhecendo dois erros de arbitragem: uma falta em Pablo Maia e um pênalti que não foi marcado para Luciano.

Na época, o São Paulo chegou a pedir, em outro documento enviado à FPF, que não tivesse mais jogos apitados pelo árbitro. O jogo em questão foi marcado por uma série de polêmicas, que envolveu até mesmo xingamentos de dirigentes do Tricolor a Abel Ferreira.

Além de Candançan, a escala de arbitragem do São Paulo neste final de semana será formada pelos assistentes Alex Ang Ribeiro (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC), além do assistente de VAR Rodrigo D'Alonso Ferreira, também de Santa Catarina.

Técnico polemizou lance com Luciano no Paulistão de 2024 (Foto: Cesar Greco/SE Palmeiras)

São Paulo viveu dramas recentes com arbitragem

A arbitragem chama atenção por conta dos problemas recentes que o Tricolor Paulista está vivendo quanto a polêmicas em decisões. Inclusive, justamente contra o Palmeiras há duas rodadas.

Com Ramon Abatti Abel no apito, o Tricolor se sentiu prejudicado na virada da equipe palmeirense por 3 a 2, após cinco lances serem contestados, dois deles mais influentes, referentes a um pênalti não marcado, em cima de Gonzalo Tapia, e um cartão vermelho que não foi dado para Andreas Pereira.

O Tricolor contou com apoio da CBF para a divulgação dos áudios e reconhecimento de alguns erros na partida, como a não consulta do VAR. Ramon Abatti Abel foi afastado para um curso e um aprofundamento de interpretações, segundo informado pela própria CBF.