Juan Dinenno não se firma e tem futuro incerto no São Paulo para 2026

Juan Dinenno chegou ao São Paulo como reforço para o ataque em junho deste ano. Com contrato até o final de 2025, o jogador ainda não encontrou seu espaço e segue como incógnita para a próxima temporada.

Desde então, foram oito jogos e um gol com a camisa do Tricolor. Nesta semana, o São Paulo informou que o atleta não seria relacionado contra o Grêmio, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, após apresentar um quadro de dores no joelho direito.

No momento, segundo o boletim médico mais recente do Tricolor, o atleta está em tratamento clínico para aliviar o quadro.

Dinenno chegou livre após uma rescisão amigável com o Grêmio. No seu contrato, existem cláusulas de renovação automática em caso do cumprimento de metas. Nesta altura da temporada e tendo em vista o retrospecto do jogador, este cenário fica mais distante. Ainda não há uma resposta concreta.

Inclusive, nas vezes que Dinenno entra em campo, costuma começar no banco de reservas. Das oito partidas disputadas, foi titular em apenas três.

Juan Dinenno chegou para reforçar o ataque do São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Em crise no ataque, São Paulo encontra caminho com Tapia e Luciano

Uma das maiores crises do São Paulo no ano foi o setor ofensivo. Nesta temporada, foram três lesões parecidas em jogadores que eram vistos como primordiais para a posição.

Calleri e Ryan Francisco romperam o ligamento cruzado do joelho e passaram por cirurgia. André Silva trata, de maneira conservadora, uma lesão no ligamento cruzado posterior e um estiramento no cruzado anterior do joelho direito sofridos em 24 de agosto. O atacante mantém tratamento clínico e programa de fortalecimento e controle motor sob supervisão da fisioterapia.

Sem conseguir contratar ninguém para suprir por questões financeiras, o caminho de Hernán Crespo foi improvisar. Com Luciano atuando como segundo ataque, as duplas foram variadas com Emiliano Rigoni e Ferreirinha, por exemplo. Mas tendo base nas escalações mais recentes, o destaque principal tem sido de Gonzalo Tapia, que parece ter se firmado.

O São Paulo ainda não discute saídas específicas. O Tricolor entende que o foco agora é voltado para o Campeonato Brasileiro, mas alguns futuros começam a ser desenhados.