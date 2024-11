Santi Longo é apresentado como reforço do São Paulo







Escrito por Vinicius Barbosa Harfush • Publicada em 16/11/2024 - 06:45 • São Paulo

Há pouco mais de dois meses, o São Paulo apresentou o meia argentino Santiago Longo, negociado junto ao Belgrano, e viu na contratação uma opção para reforçar um meio-campo que sofria com ausências por lesões. Por mais que tenha sido um pedido do técnico Luis Zubeldía, a chegada do atleta pouco mudou o cenário no clube e Longo não engrenou com o treinador. O argentino atuou menos de 90 minutos desde que desembarcou no Tricolor.

No total, foram apenas dois jogos disputados com o clube. A estreia foi contra o Cruzeiro em 15 de novembro, na vitória por 1 x 0 no Mineirão. Neste período, o São Paulo se preparava para a sequência decisiva de quartas na Copa Do Brasil e Libertadores e aproveitou o duelo fora de casa para usar atletas reservas. Nesse jogo, Santi Logo atuou por 73 minutos.

Mais de um mês se passou para o volante emplacar seu segundo e último jogo com o São Paulo. Na vitória por 3 x 0 contra o Vasco pela 30ª rodada do Brasileirão, Longo atuou por sete minutos no estádio Brinco de Ouro, local onde aconteceu a partida durante a "interdição" do MorumBis para a realização de shows. Ou seja, o argentino nunca atuou pelo São Paulo em seu estádio.

Santi Longo não completou nem uma partida completa desde que chegou ao São Paulo. (Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net)

O contrato de empréstimo do jogador junto ao Belgrano vai até o fim de agosto do próximo ano. Em sua chegada, Longo chegou a afirmar que era um "sonho de criança" ser contratado e atuar pelo São Paulo.

Ao longo desse período, o volante argentino se manteve bem fisicamente e não teve problemas de relação com o restante do elenco e nem de adaptação. No setor, Zubeldía tem dado preferência a outros nomes, como Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Bobadilla.

Nos treinamentos deste fim de semana, já na preparação para o duelo contra o RB Bragantino no dia 20 de outubro, Santi Longo participou normalmente da atividade ao lado do restante do elenco. Nesta atividade, Zubeldía contou com o retorno de outros nomes que estavam afastados por lesão, como Patryck Lanza, na lateral-esquerda, e Michel Araújo, meia.