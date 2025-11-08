São Paulo terá desfalques importantes contra o Bragantino; veja provável escalação

O São Paulo enfrenta o Red Bull Bragantino neste sábado, dia 8 de novembro, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na Vila Belmiro às 21h (de Brasília). Para o jogo, o Tricolor terá alguns reforços importantes, mas desfalques que também devem impactar.

Alan Franco e Enzo Díaz voltam. A dupla cumpriu suspensão na última rodada, não viajou para enfrentar o Flamengo, e agora pode retornar.

A tendência é que Alan Franco volte ao seu posto de titular, enquanto Enzo Díaz retorne para o lado esquerdo. Como alternativa no último jogo, Crespo optou por Sabino na zaga e improvisou Ferreirinha na ala esquerda.

Enzo Díaz deve voltar a ser relacionado pelo São Paulo (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)

Marcos Antonio e Lucas Moura foram preservados e não começaram como titulares contra o Flamengo também, desta vez por "controle de carga". Nesta sexta-feira (6), em boletim médico, o São Paulo informou que o volante foi diagnosticado com uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda.

O Tricolor não contará com Pablo Maia também. No último jogo, sofreu um trauma no tornozelo e agora passa por tratamento neuromuscular.

O São Paulo empatou por 2 a 2 com o Flamengo na última rodada, na Vila Belmiro. O Tricolor segue na disputa por uma vaga no G7 do Brasileirão. No momento, ocupa a oitava colocação, com 45 pontos, e vem de três partidas sem derrota.

O Bragantino vive cenário distinto. Em 12º lugar, soma 39 pontos. A equipe de Bragança atravessava sequência de quatro derrotas consecutivas, mas venceu o Corinthians por 2 a 1 na rodada anterior, em casa. Mais distante do Z4, mira a pré-Libertadores.

Veja a provável escalação do São Paulo

Um time provável do São Paulo para enfrentar o Red Bull Bragantino pode ser formado por Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Luiz Gustavo, Bobadilla e Alisson e Enzo Díaz; Lucas Moura e Luciano.