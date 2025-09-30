Filho de ídolo do São Paulo vive primeira competição oficial com a Seleção

Lucas Miranda, filho do ex-zagueiro Miranda, está disputando sua primeira competição oficial com a camisa da Seleção Brasileira. O jogador está na disputa da Conmebol Liga Evolución desde o dia 26 deste mês no Paraguai pela categoria Sub-15 da amarelinha.

Até aqui, a equipe comandada pelo técnico Guilherme Dalla Déa tem duas vitórias: 2 a 0 sobre o Peru e 4 a 3 sobre o Equador. Com seis pontos em dois jogos. Lucas Miranda participou das duas partidas e exaltou a oportunidade que está recebendo.

- Começamos muito bem a competição. Foram dois jogos bastante disputados, mas a nossa equipe está muito forte e está muito focada. Para mim, está sendo uma honra poder vestir a camisa do Brasil pela primeira vez em um campeonato oficial. É o sonho de todo jogador - disse.

Lucas Miranda: quem é filho de ídolo do São Paulo convocado para Seleção?

Seguindo os passos de Miranda, também atua como zagueiro e atualmente defende as categorias de base do Tricolor Paulista. Ao falar da oportunidade, também exaltou a referência do pai.

- Meu pai é um grande exemplo. Ele teve uma carreira fantástica e é claro que eu sonho em chegar no nível que ele chegou, mas ainda estou no início da minha caminhada. Converso bastante com ele e recebo muitos conselhos. Ele não me pressiona, pelo contrário, sempre me passa tranquilidade para eu fazer as coisas da melhor maneira - completou.

O Brasil tem mais dois jogos pela frente: na próxima quinta-feira (2), às 17h30 encara a Colômbia, e no sábado (4) o adversário será a Venezuela, às 15h.

(Foto: Éverton Silveira)

A genética de Miranda, ídolo do São Paulo, reflete nas características do filho. Canhoto, alto e fisicamente privilegiado, Lucas Miranda chama atenção dentro e fora de campo. Capitão do time Sub-14 tricolor em 2023, foi ele quem ergueu a taça do Campeonato Paulista, reafirmando sua liderança.

Mesmo podendo morar com os pais, o zagueiro de 14 anos optou por viver no alojamento do CFA Laudo Natel, em Cotia, para estar mais próximo do clube e imerso na rotina são-paulina.