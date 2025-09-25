Crespo fala sobre situação de Oscar no São Paulo: ‘Por milagre, após Data Fifa’

Hernán Crespo deu uma declaração polêmica durante coletiva de imprensa sobre a situação de Oscar no São Paulo. De acordo com o treinador, o atleta não tinha treinado durante a semana e ainda não teria condições de jogo. Nas suas palavras, disse que "por milagre, só retorna na Data Fifa".

A fala de Crespo abriu uma discussão. Nos comunicados oficiais, o São Paulo informou durante a semana que o jogador esteve presente nas atividades do elenco, sem complicações. Porém, ao falar que Oscar não treinou, o técnico se referiu a trabalhos coletivos, o que de fato, não contou com a participação do meia.

Entende-se como treino coletivo aquelas atividades de enfrentamento, com times divididos. No SuperCT, inclusive, muitas destas atividades contam com garotos de Cotia contra os profissionais. Antes da decisão contra a LDU, o São Paulo fez somente um treino assim, na quarta-feira (24). Nesta atividade, Oscar não participou, o que justificou a resposta do técnico.

- O Oscar não treinou. Não sei quem comunica vocês. Desde quando teve essa lesão. O Oscar não tem possibilidade até hoje de jogar. Eu espero que talvez seja um milagre antes da Data Fifa - disse o treinador durante coletiva de imprensa.

Crespo explicou situação de Oscar durante coletiva (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Relembre a lesão de Oscar

A lesão de Oscar, do São Paulo, consistiu numa fratura dos processos transversos de três vértebras lombares (L1, L2 e L3), após uma queda e um choque com Martínez durante o clássico contra o Corinthians em julho de 2025.

Oscar ainda sentiria algumas dores. E como Crespo disse, ainda não há expectativa de retorno. A Data Fifa, na qual se referiu em sua resposta, será entre os dias 6 e 14 de outubro. Neste intervalo de tempo, o Tricolor enfrenta o Ceará, Fortaleza e o Palmeiras.