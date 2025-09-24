São Paulo vive dia decisivo na preparação para o duelo contra a LDU

O São Paulo terá uma quarta-feira (24) decisiva para finalizar a preparação da equipe para o confronto diante da LDU, que acontece na quinta-feira (25), às 19h, no Morumbi, pela Libertadores. A grande expectativa é pelas presenças de Lucas e Oscar entre os relacionados.

O meia Oscar, que não entra em campo desde 19 de julho, vem participando normalmente dos treinamentos com os companheiros e realiza complementos físicos. O jogador está recuperado de fraturas em três vértebras lombares e, desde sexta-feira (19), treina sem restrições.

Ainda não há definição sobre a presença de Oscar na partida contra a LDU, mas o cenário é otimista. No duelo contra o Santos, ele não foi relacionado, mesmo tendo treinado normalmente no dia anterior. Caso evolua, pode aparecer entre os reservas. A decisão sobre a participação do atleta deve ser anunciada nesta quarta-feira (24).

O cenário do atacante Lucas é semelhante. O camisa 7 apresentou evolução nos treinos e mantém o trabalho de preparação física como parte do processo de recuperação após a artroscopia. Embora esteja um passo atrás de Oscar, existe a expectativa de que possa atuar por alguns minutos. Nesta terça-feira (23), o jogador participou de toda a atividade com bola e avançou mais uma etapa.

O treino no CT será realizado às 17h, marcando o último trabalho do técnico Hernán Crespo antes da partida mais importante do São Paulo na temporada.

Oscar vem participando dos treinos no São Paulo (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Números do São Paulo

Para avançar de fase na competição, o São Paulo precisa superar a vantagem de dois gols conquistada pela LDU. Em todo o ano de 2025, o time conseguiu vencer partidas por três gols de diferença apenas uma vez, em um triunfo por 4 a 1 sobre o Mirassol pelo Campeonato Paulista.

Em 25 partidas jogando como mandante em 2025, o São Paulo marcou 39 gols, uma média de 1,5 por jogo, e criou 66 grandes chances, o que representa 2,6 oportunidades claras por partida. A conversão de chances claras é de 41%, com 14,8 finalizações por jogo, sendo 4,4 delas no gol. Além disso, a equipe mantém 55,9% de posse de bola.

Por fim, atuando no Brasil contra times do Equador, o São Paulo apresenta um retrospecto positivo: em oito jogos, foram cinco vitórias e três empates, resultando em 75% de aproveitamento. A equipe marcou 13 gols (uma média de 1,6 por partida) e sofreu apenas três, mantendo uma média de 0,4 gol sofrido por jogo. Com vitórias por três gols de diferença, o feito aconteceu apenas duas vezes: 3 a 0 sobre o Barcelona SC, em 1992, e contra a LDU, em 2020.