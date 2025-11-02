Crespo abre o jogo após vitória do São Paulo e é direto sobre fase: 'Saber sofrer'

Hernán Crespo não poupou palavras em coletiva de imprensa após a vitória do São Paulo contra o Vasco por 2 a 0. Em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor chegou a oitava colocação da tabela e entrou, de vez, na luta pelo G7.

Hernán Crespo destacou a vitória do São Paulo como fruto de concentração e confiança no elenco. O técnico elogiou a equipe por manter personalidade em um ambiente difícil, reconheceu a qualidade do adversário de Fernando Diniz e ressaltou a necessidade de "aprender a sofrer" para vencer.

- Era um momento de acreditar. Estar concentrado e confiar nos jogadores. Hoje a gente enfrentou um time muito difícil, com um grande treinador como Fernando Diniz. Eu gosto muito de ver jogar os times dele, difícil jogar contra. A gente jogou com muita personalidade, em um campo difícil, o São Paulo demonstrou muitas vezes que estava cômodo jogando com a bola. A gente tinha que aprender a sofrer, sofremos muito e corremos muito, tentamos muito e claramente os dois times tiveram oportunidades - disse.

- O espirito do grupo, de saber sofrer, de entender o que o precisava, que era correr e brigar… foi o único jeito que eu entendi que poderia marcar o caminho pra vitória - completou.

Crespo elogiou Gonzalo Tapia

Hernán Crespo elogiou a atuação de Gonzalo Tapia. Sem Luciano, Tapia foi titular no lugar do camisa 10, atuando mais adiantado e como dupla de Lucas Moura. O assunto também foi tema em coletiva de imprensa.

- Estou muito contente com Tapia. Chegou a um clube grande como São Paulo, vinha de um grande como o River, e chegou com muita humildade e encontrou confiança nos companheiros e na comissão. Ele trabalha muito pra equipe, é o tipo de jogador que essa comissão técnica quer. Aceita ficar no banco e quando joga, o espírito guerreiro dele nos ajuda - disse Crespo.