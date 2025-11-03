menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Sálvio Spínola analisa lance polêmico em Vasco x São Paulo: 'Mal posicionado'

Jogadores do São Paulo ficaram na bronca com o árbitro

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/11/2025
04:20
salvio
imagem cameraEx-árbitro, Sálvio Espínola agora atua como comentarista de arbitargem na Record (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Jogadores do São Paulo ficaram na reclamação com o árbitro Wilton Pereira Sampaio, solicitando um pênalti após um dos zagueiros do Vasco fazer um contato em Ferreirinha. O especialista Sálvio Spínola, analisou o lance e bateu o martelo sobre a polêmica: houve pênalti não marcado de Carlos Cuesta em Ferrinha? Confira a opinião do ex-árbitro.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Para mim, quando Ferreirinha vai, ele é puxado e, para mim, tem que ser marcado esse pênalti. Tem o braço impedindo a passagem, e o Wilton está mal posicionado. Pênalti - disse Sálvio Spínola na transmissão da Record.

Jogadores do São Paulo celebram mais um gol no Vasco (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)
Jogadores do São Paulo celebram mais um gol no Vasco (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Como foi a vitória do São Paulo sobre o Vasco?

São Paulo venceu o Vasco por 2 a 0, na noite deste domingo (2), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. Os gols foram marcados por Lucas Moura, de pênalti, no primeiro tempo, e Luiz Gustavo, na segunda etapa. O Tricolor Paulista não vencia o Cruz-Maltino no estádio havia 12 anos.

continua após a publicidade

Com o resultado, o São Paulo chegou à oitava colocação na tabela, com 44 pontos. A equipe de Crespo está a três pontos do Fluminense, que abre o G-7. Já o Vasco está na nona posição, com 42.

O que vem por aí

O São Paulo e o Vasco voltam a jogar na quarta-feira, dia 5. O Tricolor enfrenta o Flamengo, na Vila Belmiro, enquanto o Vasco encontra o Botafogo no Nilton Santos.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias