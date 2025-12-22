São Paulo terá força máxima e 'reforços' na Copinha; entenda planejamento

O São Paulo já traça o planejamento para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição que tradicionalmente abre o calendário do futebol brasileiro em 2026. O Lance! apurou quais devem ser os passos do Tricolor no torneio.

A Copinha tem início oficial marcado para o dia 2 de janeiro, mas irá se sobrepor ao Campeonato Paulista, que começa no dia 10. Em edições anteriores, era comum o aproveitamento de atletas da base nas primeiras rodadas do Estadual. No entanto, até o momento, essa não deve ser a estratégia adotada pelo clube.

De acordo com a apuração da reportagem, o São Paulo pretende inscrever jogadores que já chegaram a integrar o elenco profissional em 2025, casos de Pedro Ferreira, Nícolas Bosshardt e Paulinho. Por outro lado, Lucca e Maik, que disputaram a última edição do torneio, não devem participar desta vez, já que a dupla é considerada totalmente integrada ao profissional.

Paralelamente, a comissão técnica seguirá monitorando de perto o desempenho dos atletas. A expectativa interna é de que, após o encerramento da Copinha, ao menos seis jogadores iniciem o processo de transição para o elenco principal. Entre eles, Paulinho e Nícolas são vistos como nomes praticamente certos.

Paulinho deve disputar a Copinha em 2026 (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Confira o grupo do São Paulo na Copinha

Grupo 19

Real Soccer-SP x Independente-AP – 4 de janeiro, 8h45

São Paulo x Maruinense-SE – 4 de janeiro, 11h

Independente-AP x São Paulo – 7 de janeiro, 15h

Real Soccer-SP x Maruinense-SE – 7 de janeiro, 17h15

Maruinense-SE x Independente-AP – 10 de janeiro, 16h15

Real Soccer-SP x São Paulo – 10 de janeiro, 18h30

Sede: Sorocaba