Beraldo desfalcou o Tricolor por cinco jogos no decorrer do mês após sofrer uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo durante um treino no CT da Barra Funda. Liberado pelos médicos, voltou na derrota para o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, no último final de semana, mas ficou no banco de reservas e não atuou.