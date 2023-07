+ Renove o seu estoque de camisas do Tricolor com o cupom LANCEFUT 10% OFF



Pelo menos duas 'crias da base' devem ser repassadas ao Ceará para que ele aceite abrir mão dos cinco meses restantes do contrato de Erick sem receber dinheiro em volta. Um nome acabou sendo revelado por fontes do clube tricolor à reportagem: Pedrinho Vilhena, meia promovido aos profissionais pelo ex-técnico são-paulino Rogério Ceni no início do ano e que não entrou em campo ainda pelo clube.



O plano do São Paulo não era se desfazer de um de seus talentos mais promissores. Vilhena seguia a rotina de nomes como Beraldo, que foram promovidos de Cotia para a Barra Funda, mas permaneceram apenas treinando por cerca de um ano com os profissionais para se ambientar melhor ao estilo de jogo do time principal e, principalmente, se adequar fisicamente à carga exigida.



Entretanto, há pressão por parte do estafe do jogador para que ele ganhe ritmo de jogo. E no entendimento do atual comandante tricolor, Dorival Júnior, o empréstimo poderia ser benéfico para ajudar em seu desenvolvimento.



Uma lista com nomes de outros jogadores, a maioria ainda não promovida em definitivo para a rotina de trabalhos de Dorival, deverá ser encaminhada ao Ceará para escolha. Segundo o Lance! apurou, evidente que atletas com mais destaque no plantel atual, como Matheus Belém, estão descartados na negociação.



O São Paulo busca antecipar a chegada de Erick desde o início do mês, quando acertou um pré-contrato com o atacante. Depois da fracassada negociação com Marinho, o clube do Morumbi vê no jogador de 24 anos a opção ideal para atender a necessidade de um jogador rápido pelos lados do campo, capaz de romper linhas.



Erick foi uma indicação do próprio Dorival, que trabalhou com ele no Vozão no ano passado. O jogador, que já foi considerado o quarto maior driblador do mundo e estrela deste ano no clube, com 34 jogos, 13 gols e oito assistências, aumentou a idolatria da torcida sendo um dos poucos destaques a seguir no Ceará após o rebaixamento à segunda divisão. Desde o começo do ano e o início do assédio do São Paulo o discurso dele é de querer ficar até o final do ano para ajudar no acesso.



Inicialmente, o Ceará fez jogo duro com a diretoria são-paulina. Pediu o pagamento integral da multa para liberá-lo. Depois o valor chegou a cair para R$ 6 milhões. Diferente de Marinho, quando o clube do Morumbi propagou aos quatro ventos o interesse e a proposta, desta vez adotou o silêncio. E para ajudar os corações cearenses, até emprestou o lateral-direito Orejuela, sem espaço no Tricolor, para ajudar na aproximação. Ao que tudo indica, a tática, agora, deu certo.



+ Clique aqui e veja como apostar no Brasileirão