Os aparelhos da Avanutri vão complementar os equipamentos que já integram o Reffis. Um desses equipamentos será o sistema Cryo Sport, que “combina crioterapia e compressão ativa, proporcionando aos fisioterapeutas do clube eficiência e segurança nos tratamentos, com monitoramento da temperatura em tempo real”, segundo definição da própria empresa.



Na Copa do Mundo do Qatar, o Cryo Sport foi fundamental para melhorar a performance de Neymar e Danilo, jogadores da Seleção Brasileira que se contundiram na competição.



Para Rodrigo Santana, CEO da Avanutri, a parceria com um clube do porte do São Paulo, equipe tricampeã mundial, mostra a credibilidade que a marca conquistou no mercado futebolístico.



- Acreditamos que a parceria com o São Paulo é uma importante constatação do crescimento e consolidação da Avanutri no mercado, tanto dentro do Brasil quanto fora do país. O clube, com sua gloriosa trajetória recheada de títulos, vai além de ser apenas uma vitrine, mas a busca da excelência no esporte, o que é o objetivo da Avanutri no desenvolvimento dos seus produtos.



O São Paulo começou uma ampla reformulação no departamento médico, visando à melhora na prevenção e outros processos que colaboram com os rendimentos físicos dos atletas.



No processo de aquisição de recursos tecnológicos em recovery, o tricolor paulista viu na Avanutri a parceria ideal. Os produtos da marca são conhecidos por fornecer aos atletas longevidade e qualidade na performance dentro de campo.