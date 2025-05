O São Paulo tem um compromisso importante nesta terça-feira (6), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Líder do Grupo D com sete pontos, o Tricolor enfrenta o Alianza Lima, no estádio Alejandro Villanueva, no Peru, e pode ajudar a facilitar o caminho da classificação para as oitavas de final em caso de vitória.

O momento vivido pelo adversário pode favorecer os planos de Luis Zubeldía. O Alianza Lima ocupa a terceira colocação do grupo, com quatro pontos, e vem de uma derrota no Campeonato Peruano para o Cienciano, de Cusco, que teve um nome curioso por trás: Christian Cueva, que passou pelo São Paulo entre 2016 e 2018.

Além da fase instável, o histórico recente em casa também é desfavorável ao Alianza. Nas últimas 20 partidas disputadas como mandante pela Libertadores, o time venceu apenas uma, contra o Talleres nesta edição, por 3 a 2.

A equipe peruana ainda chega desfalcada para o duelo. O zagueiro Zambrano, expulso contra o Talleres também, está fora, assim como Cepellini, suspenso pela Conmebol por atos racistas em partida contra o Boca Juniors.

Alianza e São Paulo empataram por 2 a 2 no primeiro turno (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

Alianza Lima tem velhos conhecidos do São Paulo em provável escalação

Este é o segundo encontro dos times na Copa Libertadores. No primeiro, os times empataram por 2 a 2 no MorumBIS. No elenco, o Alianza conta com dois nomes conhecidos pelo Tricolor: Paolo Guerrero, ex-Corinthians, e Barcos, ex-Palmeiras.

O São Paulo enfrenta o Alianza Lima pela quarta rodada da Copa Libertadores nesta terça-feira, às 19h (de Brasília).