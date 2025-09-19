São Paulo tem novidades nos quadros de Oscar, Lucas Moura e Luiz Gustavo

O São Paulo treinou na manhã desta sexta-feira (19) com alguns jogadores que não foram relacionados para enfrentar a LDU, na ida das quartas de final da Copa Libertadores, disputada em Quito. No SuperCT, o time teve três novidades: Lucas Moura, Oscar e Luiz Gustavo.

continua após a publicidade

O meia Oscar participou de todas as etapas dos trabalhos com bola. A atividade também contou com jogadores mais jovens de Cotia, que participam de períodos com os profissionais.

Lucas Moura realizou mais um treinamento em campo sob a supervisão dos fisioterapeutas do clube. Mais confiante e sem dores, trabalhou com aumento de carga e fundamentos com bola.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Luiz Gustavo participou de parte das atividades em campo. Após quadro de tromboembolismo pulmonar em abril, o jogador foi liberado pela equipe médica para voltar a atuar. Nesta segunda-feira (15), passou por consulta com um médico especialista.

➡️Melhores momentos: São Paulo perde para LDU na Libertadores e leva decisão das quartas para o Morumbis

De acordo com o clube, Luiz Gustavo pode retomar os treinos com o grupo a partir de sábado (20).

Oscar está se recuperando de três fraturas nas vértebras (Foto: Fellipe Lucena / São Paulo FC)

Jogadores ainda não devem retornar para o clássico

O São Paulo volta a jogar no domingo, dia 21, em clássico contra o Santos, na Vila Belmiro. Nenhum dos três deve atuar neste confronto.

O clube avalia relacionar Lucas Moura e Oscar a partir do dia 25, quando enfrenta a LDU no jogo de volta das quartas da Libertadores, no MorumBIS. Caso confirmados, a tendência é que iniciem no banco de reservas.

continua após a publicidade

Os relacionados retornaram em voo fretado após a partida de quinta-feira. Os atletas que atuaram devem realizar apenas mais um treino, no sábado (20), a partir das 17h.