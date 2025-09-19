São Paulo marcou dois gols em metade dos jogos com Crespo e mantém esperança contra a LDU

O São Paulo terá que provar seu poder ofensivo no jogo de volta das quartas de final da Libertadores contra a LDU. Depois da derrota por 2 a 0 nesta quinta-feira, em Quito, o Tricolor precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença no MorumBis para levar a disputa da vaga para os pênaltis. Para avançar de forma direta à semifinal, sem precisar das penalidades, a equipe de Hernán Crespo terá de conquistar uma vitória por três gols de vantagem.

Luciano lamenta erros do São Paulo na Libertadores: 'Não posso perder esse tipo de gol'

O recorte dos 16 jogos desde que Crespo está no comando nesta segunda passagem mostra que o São Paulo tem motivos para acreditar. Em metade dessas partidas o time conseguiu marcar pelo menos dois gols. Esse dado reforça a capacidade ofensiva construída desde a chegada do treinador argentino e serve de argumento para a confiança em uma reação diante dos equatorianos.

O São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 0, bateu o Juventude por 3 a 1, superou o Fluminense também por 3 a 1, derrotou o Atlético-MG por 2 a 0 e passou pelo Vitória com outro 2 a 0. Fora de casa, também mostrou consistência ofensiva: fez 2 a 1 no Internacional, empatou por 2 a 2 com o Sport e repetiu o 2 a 2 diante do Bragantino. Em quatro dessas vitórias, inclusive, conseguiu abrir justamente dois gols de diferença, resultado que seria suficiente para manter vivo o sonho de chegar às semifinais.

O desafio, no entanto, é pesado. A LDU demonstrou consistência defensiva e eficiência no primeiro duelo e pode até perder por um gol de diferença que ainda assim garantirá a classificação. Isso aumenta a pressão sobre o São Paulo, que precisa transformar em gols as oportunidades criadas sem se expor demais defensivamente. Diferentemente do que aconteceu na derrota para os equatorianos em Quito.

A partida de volta acontece na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), no MorumBis. Antes, o São Paulo enfrenta o Santos no domingo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Quem avançar de São Paulo x LDU enfrentará o vencedor de Palmeiras x River Plate. No primeiro duelo do outro confronto, o Palmeiras venceu por 2 a 1 no Monumental de Núñez e decidirá a classificação no Allianz Parque, na quarta-feira.