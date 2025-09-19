Lucas Moura manda recado para o São Paulo após derrota contra a LDU

Lucas Moura ainda se recupera de uma lesão no joelho e não foi opção contra a LDU na derrota da última quinta-feira, dia 18. O São Paulo perdeu o jogo de ida pelas quartas de final da Copa Libertadores por 2 a 0.

Nas redes sociais, o jogador fortaleceu sua esperança na equipe. Os times voltam a se encontrar para decidir as quartas da Libertadores na quinta que vem, dia 25 de setembro, no Morumbis.

- Ainda tem 90 minutos. Não tem nada acabado! Agora é na nossa casa! Clube da Fé - escreveu Lucas Moura.

Com o resultado, o Tricolor mantém um tabu que perdura desde 2004: nas quatro vezes em que enfrentou a LDU em Quito, não venceu. Para avançar, o São Paulo precisa vencer por três gols de diferença. Vitória por dois gols leva a decisão para os pênaltis.

Lucas Moura não esteve presente contra a LDU no jogo de ida, mas se manifestou nas redes sociais (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Lucas Moura pode ser relacionado

O São Paulo não contou com Lucas Moura na partida de ida, mas existe a expectativa de que o atacante esteja à disposição no jogo de volta. Em recuperação de problemas no joelho, o veterano iniciou corridas leves na esteira no fim da última semana, mostrando evolução no tratamento.

A presença do jogador ainda não é garantida, mas, nos bastidores, o clube trabalha com a possibilidade de relacioná-lo, ao menos, para o banco de reservas.