São Paulo tem novidade no quadro médico de Oscar

O São Paulo teve uma grande novidade quanto ao quadro médico de Oscar nesta quinta-feira (11). Em recuperação de três fraturas na lombar, sofridas a pouco mais de sete semanas, o jogador foi liberado para começar seu processo de transição física.

A informação foi confirmada pelo São Paulo em um comunicado oficial emitido nas redes sociais. No treino desta quinta-feira (11), Oscar foi orientado na parte da manhã por fisioterapeutas no gramado. Os exercícios incluíram algumas movimentações com bola, além de finalizações no gol.

A etapa de transição é a última antes do retorno aos treinamentos sem restrições ao lado dos outros companheiros de equipe.

Oscar sofreu três fraturas nas costas (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

São Paulo também informa sobre outros lesionados

No informativo, o São Paulo também divulgou sobre outros casos do elenco. O meia-atacante Lucas (retirada de fibrose do joelho direito por artroscopia) e o atacante André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito) seguiram com seus cronogramas no Reffis Plus com exercícios de fortalecimento.

Ryan (REFFIS Plus e academia), Calleri e Hugo (REFFIS Plus e campo) tratam o joelho. Luiz Gustavo, ainda com protocolo após o quadro de tromboembolismo pulmonar, está acompanhando os atletas em trabalhos sem disputas físicas e risco de choques, com um complemento de exercícios a parte, como aeróbico e força.

Treino do São Paulo

O técnico Hernán Crespo organizou o elenco em dois grupos, que realizaram exatamente as mesmas etapas de trabalho: aquecimento no campo, atividade tática posicional sem oposição e, em seguida, um coletivo contra atletas das categorias de base.

Recém-recuperados de problemas musculares, o zagueiro Arboleda e o volante Marcos Antonio treinaram normalmente junto aos demais companheiros.