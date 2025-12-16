Julio Casares quebra silêncio e se manifesta após polêmica com camarotes do São Paulo
Tricolor foi alvo de polêmicas no começo da semana
O presidente Julio Casares se manifestou e quebrou o silêncio após polêmica envolvendo venda ilegal de ingressos de camarotes em shows no Morumbis. Em áudios acessados pelo "Globo Esporte", Douglas Schwartzmann, dirigente da base, e Mara Casares, ex-esposa do presidente Julio Casares, foram apontados em um esquema de comercialização clandestina de camarote do Morumbis.
Até então, o presidente ainda não havia se manifestado. Na tarde desta terça-feira (16), compartilhou uma postagem nas redes sociais se posicionando sobre o assunto.
Veja o posicionamento de Casares
Tomei conhecimento da lamentável conversa telefônica em áudio gravada e divulgada pela imprensa nesta segunda-feira, um dia muito triste para a instituição.
Só venho me manifestar agora, um dia inteiro após os fatos virem à luz, porque a prioridade é a de que tudo seja esclarecido e, se assim for necessário, as devidas medidas sejam tomadas.
Casos como este não podem passar sem serem devidamente esclarecidos, e isso será feito por meio da sindicância que foi instaurada imediatamente após a revelação do episódio. Este trabalho, está sendo feito em duas frentes: a primeira e mais importante é a auditoria externa, para que não haja nenhuma possibilidade de interferência política ou de influência de poder. Todos serão ouvidos e um relatório final dará ao Clube suas considerações e orientações de eventuais próximos passos. Em paralelo, a sindicância interna será tocada pelo departamento de compliance.
Não defendo e nem pratico prejulgamento e condenação prévia. Acredito no amplo direito à defesa. Mas ressalto que, seja qual for o resultado da sindicância, vamos agir com rigor com quem quer que eventualmente seja apontado com conduta inadequada no Clube. Não há e nem haverá favorecimento por proximidade, amizade, parentesco, função ou alinhamento político.
Não podemos conviver com malfeitos de nenhuma natureza.
Nenhuma pessoa é e nunca será maior que o
São Paulo Futebol Clube.
São Paulo instaura sindicância para investigar caso do 'Camarote do Morumbis'
O São Paulo abriu uma sindicância para apurar áudios vazados nos quais Douglas Schwartzmann, dirigente das categorias de base, e Mara Casares, ex-esposa do presidente Julio Casares, são citados em um suposto esquema de comercialização clandestina de ingressos de camarote do Morumbis.
