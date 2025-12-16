O presidente Julio Casares se manifestou e quebrou o silêncio após polêmica envolvendo venda ilegal de ingressos de camarotes em shows no Morumbis. Em áudios acessados pelo "Globo Esporte", Douglas Schwartzmann, dirigente da base, e Mara Casares, ex-esposa do presidente Julio Casares, foram apontados em um esquema de comercialização clandestina de camarote do Morumbis.

Até então, o presidente ainda não havia se manifestado. Na tarde desta terça-feira (16), compartilhou uma postagem nas redes sociais se posicionando sobre o assunto.

Veja o posicionamento de Casares

Tomei conhecimento da lamentável conversa telefônica em áudio gravada e divulgada pela imprensa nesta segunda-feira, um dia muito triste para a instituição.

Só venho me manifestar agora, um dia inteiro após os fatos virem à luz, porque a prioridade é a de que tudo seja esclarecido e, se assim for necessário, as devidas medidas sejam tomadas.

Casos como este não podem passar sem serem devidamente esclarecidos, e isso será feito por meio da sindicância que foi instaurada imediatamente após a revelação do episódio. Este trabalho, está sendo feito em duas frentes: a primeira e mais importante é a auditoria externa, para que não haja nenhuma possibilidade de interferência política ou de influência de poder. Todos serão ouvidos e um relatório final dará ao Clube suas considerações e orientações de eventuais próximos passos. Em paralelo, a sindicância interna será tocada pelo departamento de compliance.

Não defendo e nem pratico prejulgamento e condenação prévia. Acredito no amplo direito à defesa. Mas ressalto que, seja qual for o resultado da sindicância, vamos agir com rigor com quem quer que eventualmente seja apontado com conduta inadequada no Clube. Não há e nem haverá favorecimento por proximidade, amizade, parentesco, função ou alinhamento político.

Não podemos conviver com malfeitos de nenhuma natureza.

Nenhuma pessoa é e nunca será maior que o

São Paulo Futebol Clube.

Julio Casares, presidente do São Paulo, se manifestou nas redes sociais (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

São Paulo instaura sindicância para investigar caso do 'Camarote do Morumbis'

