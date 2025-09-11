São Paulo terá Enzo Díaz em definitivo; entenda e veja valores

Enzo Díaz bateu a meta necessária para ser adquirido em definitivo pelo São Paulo. Após disputar meta do jogos da temporada, a cláusula do contrato que converte o empréstimo para o acordo desta forma foi batida.

Quanto a valores, o Tricolor deve pagar cerca de 2 milhões de dólares ao River Plate. Na cotação atual, este valor beira os 10,8 milhões de reais. Peça de confiança do elenco tricolor, o jogador chegou a 41 jogos nesta temporada.

Por conta do posto de titular que adquiriu nos últimos meses, o acordo foi acionado. Segundo a cláusula, Enzo Díaz seria adquirido em definitivo se chegasse aos 50% de jogos do ano com, pelo menos, 45 minutos disputados.

Ao todo, o São Paulo terá 60% dos direitos econômicos do jogador. Enzo chegou emprestado no começo do ano. Díaz atuou pelo clube de Buenos Aires nos últimos dois anos.

Pela equipe, jogou 77 partidas, marcou um gol e distribuiu sete assistências. No elenco, tinha como principal concorrente Marcos Acuña, campeão mundial com a Argentina em 2022, mas era constantemente usado como titular na posição.

Negociação de Galoppo abate valor de Enzo

Giuliano Galoppo, por outro lado, está emprestado ao River Plate com uma cláusula parecida. Este tópico prevê também a compra do argentino após uma quantidade de jogos disputados na temporada.

Daqui quatro jogos, a cláusula seria acionada. Esta, no caso, obrigaria a compra do jogador por 3,6 milhões de dólares. Ou seja, abate totalmente o valor de Enzo e ainda renderia cerca de 1,4 milhão de dólares ao São Paulo. Visto como uma peça importante no time argentino, deve acontecer em breve.