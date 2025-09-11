menu hamburguer
São Paulo

São Paulo está próximo de lucrar valor milionário com Giuliano Galoppo

Galoppo foi emprestado ao River Plate após momento de baixa no São Paulo

imagem cameraGaloppo tem meta a ser cumprida com o River Plate (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)
966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 11/09/2025
16:21
  • Matéria
O São Paulo está perto de garantir um bom negócio com Giuliano Galoppo. O meia, emprestado ao River Plate, está a quatro jogos de cumprir a cláusula que obriga os argentinos a comprá-lo em definitivo, o que renderá cerca de 3,6 milhões de dólares (R$ 19,4 milhões) ao Tricolor.

Galoppo tem sido peça importante no elenco e, além do Campeonato Argentino, o River está nas quartas de final da Copa Libertadores, onde enfrentará o Palmeiras.

Essa receita ajudará diretamente no pagamento por Enzo Díaz. O lateral, cedido pelo próprio River e já integrado ao São Paulo, também atingiu a meta estipulada em contrato e será adquirido em definitivo por 2 milhões de dólares.

Assim, ao abater o valor da compra de Enzo, o Tricolor ainda terá aproximadamente 1,6 milhão de dólares como saldo positivo.

Galoppo-São-Paulo-São-Caetano
Galoppo está próximo de ser adquirido em definitivo pelo River Plate (Foto: Miguel Schincariol / São Paulo FC)

Galoppo no River Plate

Aos 25 anos, o argentino já havia defendido o River Plate no início da carreira e agora vive uma nova fase no clube. Ele assinou contrato de empréstimo até 31 de dezembro. O cenário reforça as chances de uma compra em definitivo.

O meio-campista chegou ao Tricolor em 2022 após se destacar pelo Banfield (ARG). Pelo time são-paulino, no total, o atleta disputou 60 partidas, marcou dez gols e deu quatro assistências. No São Paulo, Galoppo foi campeão da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa Rei de 2024.

