São Paulo está próximo de lucrar valor milionário com Giuliano Galoppo

O São Paulo está perto de garantir um bom negócio com Giuliano Galoppo. O meia, emprestado ao River Plate, está a quatro jogos de cumprir a cláusula que obriga os argentinos a comprá-lo em definitivo, o que renderá cerca de 3,6 milhões de dólares (R$ 19,4 milhões) ao Tricolor.

Galoppo tem sido peça importante no elenco e, além do Campeonato Argentino, o River está nas quartas de final da Copa Libertadores, onde enfrentará o Palmeiras.

Essa receita ajudará diretamente no pagamento por Enzo Díaz. O lateral, cedido pelo próprio River e já integrado ao São Paulo, também atingiu a meta estipulada em contrato e será adquirido em definitivo por 2 milhões de dólares.

Assim, ao abater o valor da compra de Enzo, o Tricolor ainda terá aproximadamente 1,6 milhão de dólares como saldo positivo.

Galoppo está próximo de ser adquirido em definitivo pelo River Plate (Foto: Miguel Schincariol / São Paulo FC)

Galoppo no River Plate

Aos 25 anos, o argentino já havia defendido o River Plate no início da carreira e agora vive uma nova fase no clube. Ele assinou contrato de empréstimo até 31 de dezembro. O cenário reforça as chances de uma compra em definitivo.

O meio-campista chegou ao Tricolor em 2022 após se destacar pelo Banfield (ARG). Pelo time são-paulino, no total, o atleta disputou 60 partidas, marcou dez gols e deu quatro assistências. No São Paulo, Galoppo foi campeão da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa Rei de 2024.